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В Одесской области планируют построить амбулаторию более чем за 20 миллионов

16 марта 2024 14:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области планируют построить амбулаторию более чем за 20 миллионов
Медик в амбулатории. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В поселке Авангард в Одесской области собираются построить амбулаторию общей практики семейной медицины. На ее строительство хотят потратить более 20 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Детали тендера

Заказчиком выступил Авангардовский поссовет Одесского района. Тендер объявлен 14 марта, аукцион будет проведен 22 марта. В случае подписания контракта с подрядчиками последний должен будет построить новую амбулаторию до конца лета этого года.

Следует отметить, что строительство запланировано по адресу: ул. Фруктовая, д. 9-а. Сейчас на этом месте расположен долгострой. Кроме этого, по имеющейся информации, в поселке уже есть подобная амбулатория, которая находится в трех километрах от той, что хотят построить.

Что планируют сделать

  • Усиление кирпичных простенков монолитными железобетонными сердечниками.
  • Кладка внутренних стен в монолитно-каркасных зданиях из газобетонных блоков.
  • Устройство перегородок из газобетонных блоков.
  • Установка лестничных площадок.
  • Заполнение оконных проемов готовыми блоками.
  • Устройство каркаса подвесных потолков.
  • Доброустройство территории и т.д.

На эти работы готовы потратить 23 170 814 гривен.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в селе Одесской области местные власти планируют продать земельный участок. На разработку технической документации и оценку территорий потратят семьсот тысяч гривен.

Также мы писали, что одесское Управление капстроительства разорвало договор с подрядчиком на реконструкцию здания скандального райсуда. На работы планировалось выделить более 100 миллионов гривен.

Напомним, что одесские прокуроры отменили тендер более чем на 24 миллиона гривен. Известно, что на эти средства планировалось приобрести закупку средств оповещения и информирования населения.

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