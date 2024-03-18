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В Одессе отремонтируют еще 3 лифта, — Prozorro

18 марта 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе отремонтируют еще 3 лифта, — Prozorro
Старый лифт в доме. Иллюстративное фото: Суспільне
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В домах одесситов продолжают массово ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства разместил еще два соответствующих тендера, таким образом в городе будут отремонтированы восемь объектов.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Объявление тендерного предложения. Фото: скриншот

По данным, указанным в тендерах, все лифты должны отремонтировать до конца этого года. Общая сумма по всем объектам составляет около 4 миллионов 400 тысяч гривен. Всего планируют отремонтировать три лифтовых кабины и подъемные механизмы в двух домах.

Где именно планируют ремонт лифтов

  • просп. Небесной Сотни, 79-Б;
  • Люстдорфская дор., 88.

Что планируют сделать

  • Замена тросов
  • Замена лифтового оборудования
  • Электроосвещение шахты

Ремонт лифтов в Одессе

Напомним, что за прошлую неделю Департамент городского хозяйства разместил пять тендеров на ремонт лифтов в домах Одессы. Приблизительная стоимость работ составляет более 10 миллионов гривен.

Другие тендеры в Одесской области

Ранее мы сообщали, что в Измаиле Одесской области отремонтируют учебное заведение более чем за миллион гривен. Школа была повреждена в результате российской атаки на область ночью 10 февраля.

Также мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать пострадавший от ракетного удара России дом. На работы потратят около 3 миллионов гривен. Соответствующий тендер на днях обнародовал Департамент городского хозяйства.

Добавим, что в поселке Авангард в Одесской области собираются построить амбулаторию общей практики семейной медицины. На строительство ее хотят потратить более 20 млн грн.

Одесса
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лифты
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