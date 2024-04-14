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В Одесі витратять чотири мільйони на доброустрій прибудинкових територій

14 квітня 2024 18:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі витратять чотири мільйони на доброустрій прибудинкових територій
Чоловік косить траву. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі хочуть облагородили прибудинкові території. На капітальний ремонт елементів доброустрою біля шести домівок витратять понад чотири мільйони гривень. Відповідні тендери оголосив Департамент міського господарства. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Що відомо про тендери

Закупівлі провели без використання електронної системи. Самі подробиці договору та перелік робіт також не оприлюднені. Відомо, що роботи мають провести до кінця цього року. 

За якими адресами облагородять прибудинкові території  

  • Вул. Інглезі, 10.
В Одесі витратять чотири мільйони на доброустрій прибудинкових територій - фото 1
Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Інглезі, 10. Фото: скриншот
  • Вул. Інглезі, 12.
В Одесі витратять чотири мільйони на доброустрій прибудинкових територій - фото 2
Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Інглезі, 12. Фото: скриншот
  • Вул. Строганова, 10.
В Одесі витратять чотири мільйони на доброустрій прибудинкових територій - фото 3
Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Строганова, 10. Фото: скриншот
  • Вул. Академіка Філатова, 82.
В Одесі витратять чотири мільйони на доброустрій прибудинкових територій - фото 4
Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Академіка Філатова, 82. Фото: скриншот
  • Вул. Кримська, 64
В Одесі витратять чотири мільйони на доброустрій прибудинкових територій - фото 5
Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Кримська, 64. Фото: скриншот
  • Вул. Академіка Філатова, 76.
В Одесі витратять чотири мільйони на доброустрій прибудинкових територій - фото 6
Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Академіка Філатова, 76. Фото: скриншот

Варто зазначити, що перелік адрес не є повним, оскільки в системі Prozorro наразі оголошено майже десяток подібних тендерів. Щодо багатьох з них поки тільки готуються кошторисні документації.

Закупівлі без використання електронної системи: що це  

Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одесі проведуть протиаварійні роботи у декількох багатоквартирних будинках. На роботи в шести домівках витратять понад 15 мільйонів гривень. Відповідні тендери оголосив Департамент міського господарства.  

Також ми писали, що у місті Чорноморськ, що на Одещині, планують відремонтувати фасад житлового будинку. Підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад мільйон гривень.

Додамо, в Одесі відреставрують Міську клінічну лікарню № 01, що розташовується по вулиці М’ясоєдівська, 32, відому як "Єврейська лікарня". На ремонтні роботи готові витратити понад 30 мільйонів гривень. 

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Одеська ОДА
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