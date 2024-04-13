В Одесі відремонтують одну із найстаріших лікарень міста — яку саме

Міська клінічна лікарня №1. Фото: Google Earth/Tanya

В Одесі відреставрують Міську клінічну лікарню № 01, що розташовується по вулиці М’ясоєдівська, 32, відому як "Єврейська лікарня". На ремонтні роботи готові витратити понад 30 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

Закупівлю оголосило Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 29 квітня, у цей же день початок аукціону. Роботи мають бути виконані упродовж 2024-2025 років. Загальна сума закупівлі — 31 934 300 грн.

Що планують зробити

Відомо, що це буде реставрація приміщень будівлі літери "С". Їх перепрофілюють під відділення для реабілітації. Всього у списку вказано понад 1 000 різних видів робіт. Згідно з технічним завданням, в рамках проєкту планують вирівняти поверхні стін та цоколю, утеплити фасад, облаштувати металевий парапет даху, вентканали, дашки, а також віконні та дверні прорізи. Окрім цього, в тендері йдеться про установку різних систем сповіщення та придбання меблів й обладнання.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в селищі Авангард, що в Одеській області, збираються побудувати амбулаторію загальної практики сімейної медицини. На зведення її хочуть витратити понад 20 млн грн.

Також ми писали, що в Одесі планують відремонтувати будинок, який постраждав від ракетного удару Росії. На роботи витратять майже 3 мільйони гривень. Відповідний тендер днями опублікував Департамент міського господарства.

Додамо, в селі Велика Михайлівка на Одещині на території ліцею відремонтують споруду цивільного захисту. На ремонт протирадіаційного укриття готові витратити понад 18 мільйонів гривень. Будівництво виконають коштом обласного та місцевого бюджетів.