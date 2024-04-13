В Одесі відремонтують одну із найстаріших лікарень міста — яку саме
В Одесі відреставрують Міську клінічну лікарню № 01, що розташовується по вулиці М’ясоєдівська, 32, відому як "Єврейська лікарня". На ремонтні роботи готові витратити понад 30 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Більше про тендер
Закупівлю оголосило Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 29 квітня, у цей же день початок аукціону. Роботи мають бути виконані упродовж 2024-2025 років. Загальна сума закупівлі — 31 934 300 грн.
Що планують зробити
Відомо, що це буде реставрація приміщень будівлі літери "С". Їх перепрофілюють під відділення для реабілітації. Всього у списку вказано понад 1 000 різних видів робіт. Згідно з технічним завданням, в рамках проєкту планують вирівняти поверхні стін та цоколю, утеплити фасад, облаштувати металевий парапет даху, вентканали, дашки, а також віконні та дверні прорізи. Окрім цього, в тендері йдеться про установку різних систем сповіщення та придбання меблів й обладнання.
Інші тендери в Одесі
Нагадаємо, в селищі Авангард, що в Одеській області, збираються побудувати амбулаторію загальної практики сімейної медицини. На зведення її хочуть витратити понад 20 млн грн.
Також ми писали, що в Одесі планують відремонтувати будинок, який постраждав від ракетного удару Росії. На роботи витратять майже 3 мільйони гривень. Відповідний тендер днями опублікував Департамент міського господарства.
Додамо, в селі Велика Михайлівка на Одещині на території ліцею відремонтують споруду цивільного захисту. На ремонт протирадіаційного укриття готові витратити понад 18 мільйонів гривень. Будівництво виконають коштом обласного та місцевого бюджетів.
Читайте Новини.LIVE!