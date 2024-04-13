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В Одессе отремонтируют одну из старейших больниц города — какую именно

13 апреля 2024 12:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе отремонтируют одну из старейших больниц города — какую именно
Городская клиническая больница №1. Фото: Google Earth/Tanya
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе отреставрируют Городскую клиническую больницу № 01, расположенную по улице Мясоедовская, 32, известную как "Еврейская больница". На ремонтные работы готовы потратить более 30 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Больше о тендере

Закупку объявило управление капитального строительства Одесского городского совета. Предложения от участников примут до 29 апреля, в этот же день начало аукциона. Работы должны быть выполнены в течение 2024-2025 годов. Общая сумма закупки — 31 934 300 грн.

Что планируют сделать

Известно, что это будет реставрация помещений в здании буквы "С". Их перепрофилируют под отделения для реабилитации. Всего в списке указано более 1000 различных видов работ. Согласно техническому заданию, в рамках проекта планируется выровнять поверхности стен и цоколя, утеплить фасад, обустроить металлический парапет крыши, вентканалы, крыши, а также оконные и дверные проемы. Кроме того, в тендере говорится об установке различных систем оповещения и приобретения мебели и оборудования.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, в поселке Авангард в Одесской области собираются построить амбулаторию общей практики семейной медицины. На строительство ее хотят потратить более 20 млн грн.

Также мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать пострадавший от ракетного удара России дом. На работы потратят около 3 миллионов гривен. Соответствующий тендер на днях обнародовал Департамент городского хозяйства.

Добавим, в селе Большая Михайловка в Одесской области на территории лицея отремонтируют сооружение гражданской защиты. На ремонт противорадиационного укрытия готовы потратить более 18 миллионов гривен. Строительство выполнят на средства областного и местного бюджетов.

Одесса
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Одесская область
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