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На Одещині збираються витратити 32 мільйони на ремонт дороги — ProZorro

30 березня 2024 19:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині збираються витратити 32 мільйони на ремонт дороги — ProZorro
Відремонтована дорога. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Попри обурення суспільства через нетермінові на непершочергові витрати, на Одещині уже вкотре планують ремонт доріг. На цей раз "закатати" в асфальт хочуть понад 32 млн грн. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про тендер

Тендер оголосило Державне підприємство "Служба місцевих автомобільних доріг". Пропозиції від учасників прийматимуть до 4 квітня, а в наступний день початок аукціону.  Роботи мають бути виконані упродовж 2024 року. Загальна сума закупівлі — 32 982 259 грн.

Які ділянки відремонтують

Планується поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Роздільна-Старостине-Надія:

  • км 3+400 — км 4+400
  • км 8+100 — км 8+900 

Що планують зробити

Основні роботи, які будуть виконуватись в рамках ремонту:

  • устелять нове асфальтобетонне покриття з попереднім укріпленням основи;
  • облаштують узбіччя;
  • проведуть ремонту усіх штучних споруд;
  • проведуть заходи для організації дорожнього руху.

Інші тендери на ремонт доріг

Нагадаємо, вартість послуг з утримання міських доріг у населених пунктах Куяльницької сільської ради, що на Одещині, оцінили у майже два мільйони гривень. Відповідний тендер оголосив відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури.

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень. Ще пізніше в місті провели закупівлю на утримання міських доріг. Її оцінили майже у 4 млн грн. 

Додамо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області оголосила одразу чотири тендери на ремонт доріг. Загальна сума по закупівлях — 3 021 793 118.

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