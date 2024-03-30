На Одещині збираються витратити 32 мільйони на ремонт дороги — ProZorro
Попри обурення суспільства через нетермінові на непершочергові витрати, на Одещині уже вкотре планують ремонт доріг. На цей раз "закатати" в асфальт хочуть понад 32 млн грн.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Більше про тендер
Тендер оголосило Державне підприємство "Служба місцевих автомобільних доріг". Пропозиції від учасників прийматимуть до 4 квітня, а в наступний день початок аукціону. Роботи мають бути виконані упродовж 2024 року. Загальна сума закупівлі — 32 982 259 грн.
Які ділянки відремонтують
Планується поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Роздільна-Старостине-Надія:
- км 3+400 — км 4+400
- км 8+100 — км 8+900
Що планують зробити
Основні роботи, які будуть виконуватись в рамках ремонту:
- устелять нове асфальтобетонне покриття з попереднім укріпленням основи;
- облаштують узбіччя;
- проведуть ремонту усіх штучних споруд;
- проведуть заходи для організації дорожнього руху.
Інші тендери на ремонт доріг
Нагадаємо, вартість послуг з утримання міських доріг у населених пунктах Куяльницької сільської ради, що на Одещині, оцінили у майже два мільйони гривень. Відповідний тендер оголосив відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури.
Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень. Ще пізніше в місті провели закупівлю на утримання міських доріг. Її оцінили майже у 4 млн грн.
Додамо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області оголосила одразу чотири тендери на ремонт доріг. Загальна сума по закупівлях — 3 021 793 118.
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