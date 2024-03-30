В Одесской области собираются потратить 32 миллиона на ремонт дороги — ProZorro

Отремонтированная дорога. Фото: УНИАН

Несмотря на возмущение общества из-за несрочных на первоочередные расходы, в Одесской области в очередной раз планируют ремонт дорог. В этот раз "закатать" в асфальт хотят более 32 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Больше о тендере

Тендер объявило Государственное предприятие "Служба местных автомобильных дорог". Предложения от участников будут принимать до 4 апреля, а в следующий день начало аукциона. Работы должны быть выполнены в течение 2024 года. Общая сумма закупки — 32 982 259 грн.

Какие участки отремонтируют

Планируется текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Раздельная-Старостино-Надежда:

км 3+400 — км 4+400

км 8+100 — км 8+900

Что планируют сделать

Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:

устилают новое асфальтобетонное покрытие с предварительным укреплением основания;

обустроят обочину;

произведут ремонт всех искусственных сооружений;

проведут мероприятия по организации дорожного движения.

Другие тендеры на ремонт дорог

Напомним, стоимость услуг по содержанию городских дорог в населенных пунктах Куяльницкого сельского совета на Одесчине оценили почти в два миллиона гривен. Соответствующий тендер объявил отделом жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и развития инфраструктуры.

Также мы писали, что в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен. Еще позже в городе провели закупку на содержание городских дорог. Ее оценили почти в 4 млн грн.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила сразу четыре тендера на ремонт дорог. Общая сумма по закупкам — 3 021 793 118.