В Одесской области собираются потратить 32 миллиона на ремонт дороги — ProZorro
Несмотря на возмущение общества из-за несрочных на первоочередные расходы, в Одесской области в очередной раз планируют ремонт дорог. В этот раз "закатать" в асфальт хотят более 32 млн грн.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Больше о тендере
Тендер объявило Государственное предприятие "Служба местных автомобильных дорог". Предложения от участников будут принимать до 4 апреля, а в следующий день начало аукциона. Работы должны быть выполнены в течение 2024 года. Общая сумма закупки — 32 982 259 грн.
Какие участки отремонтируют
Планируется текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Раздельная-Старостино-Надежда:
- км 3+400 — км 4+400
- км 8+100 — км 8+900
Что планируют сделать
Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:
- устилают новое асфальтобетонное покрытие с предварительным укреплением основания;
- обустроят обочину;
- произведут ремонт всех искусственных сооружений;
- проведут мероприятия по организации дорожного движения.
Другие тендеры на ремонт дорог
Напомним, стоимость услуг по содержанию городских дорог в населенных пунктах Куяльницкого сельского совета на Одесчине оценили почти в два миллиона гривен. Соответствующий тендер объявил отделом жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и развития инфраструктуры.
Также мы писали, что в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен. Еще позже в городе провели закупку на содержание городских дорог. Ее оценили почти в 4 млн грн.
Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила сразу четыре тендера на ремонт дорог. Общая сумма по закупкам — 3 021 793 118.
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