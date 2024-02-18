На Одещині оголосили одразу 13 тендерів на ремонт доріг — скільки це коштуватиме

Ремонт дороги. Фото: УНІАН

В Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Повідомлення про закупівлі. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Відповідні закупівлі розмістило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради 16 лютого. Підписані контракти передбачають ремонт доріг до 15 березня поточного року. Загальна сума робіт — 630 000 грн. Всі підряди були проведені без використання електронної системи. Їх віддали трьом місцевим компаніям: ПАТ "Ізмаїлагрошляхбуд", ТОВ "СМУ-56" та ПП "Роднік". Остання належить депутату Ізмаїльської міської ради від партії "Слуга народу" Ігорю Дехтярьову, який тільки за цей рік уже має 10 підрядів.

Підряди компанії ПП "Роднік". Фото: скриншот.

Закупівлі без використання електронної системи

Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник.

Які ділянки дороги відремонтують

вул. Франка Івана, 32-а

вул. Європейська, 54-60

вул. Захисників України від вул. Миколаївська до вул. Захисників України, 62

вул. Шевченка, 99-111-а

вул. Шевченка від вул. Франка Івана до вул. Шевченка, 94

вул. Захисників України, 79-87

вул. Дружби, 20-а-66

вул. Придунайська, 296

вул. Болградська, 59

вул. Поперечна від вул. Франка Івана до вул. Клушина

вул. Телеграфна, 195

вул. Михайлівська, 1-3

вул. Задунайської Січі, 82-90

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Ізмаїлі відремонтують шматок дороги за понад 9 мільйонів. Відповідний тендер оголосило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради.

Також ми писали, що в Одесі планують відремонтувати будинок, який постраждав від ракетного удару Росії. На роботи витратять майже 3 мільйони гривень. Відповідний тендер днями опублікував Департамент міського господарства.

Додамо, в Одесі скасували черговий безглуздий тендер на реставрацію скверу "Регенсбург". На роботи з доброустрою комунальники з бюджету міста планували виділити майже 38 мільйонів гривень.