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На Одещині оголосили одразу 13 тендерів на ремонт доріг — скільки це коштуватиме

18 лютого 2024 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині оголосили одразу 13 тендерів на ремонт доріг — скільки це коштуватиме
Ремонт дороги. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

На Одещині оголосили одразу 13 тендерів на ремонт доріг — скільки це коштуватиме - фото 1
Повідомлення про закупівлі. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Відповідні закупівлі розмістило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради 16 лютого. Підписані контракти передбачають ремонт доріг до 15 березня поточного року. Загальна сума робіт — 630 000 грн. Всі підряди були проведені без використання електронної системи. Їх віддали трьом місцевим компаніям: ПАТ "Ізмаїлагрошляхбуд",  ТОВ "СМУ-56" та ПП "Роднік". Остання належить депутату Ізмаїльської міської ради від партії "Слуга народу" Ігорю Дехтярьову, який тільки за цей рік уже має 10 підрядів. 

На Одещині оголосили одразу 13 тендерів на ремонт доріг — скільки це коштуватиме - фото 2
Підряди компанії ПП "Роднік". Фото: скриншот. 

Закупівлі без використання електронної системи 

Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник.

Які ділянки дороги відремонтують

  • вул. Франка Івана, 32-а
  • вул. Європейська, 54-60
  • вул. Захисників України від вул. Миколаївська до вул. Захисників України, 62
  • вул. Шевченка, 99-111-а
  • вул. Шевченка від вул. Франка Івана до вул. Шевченка, 94
  • вул. Захисників України, 79-87
  • вул. Дружби, 20-а-66
  • вул. Придунайська, 296
  • вул. Болградська, 59
  • вул. Поперечна від вул. Франка Івана до вул. Клушина
  • вул. Телеграфна, 195
  • вул. Михайлівська, 1-3
  • вул. Задунайської Січі, 82-90

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Ізмаїлі відремонтують шматок дороги за понад 9 мільйонів. Відповідний тендер оголосило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради. 

Також ми писали, що в Одесі планують відремонтувати будинок, який постраждав від ракетного удару Росії. На роботи витратять майже 3 мільйони гривень. Відповідний тендер днями опублікував Департамент міського господарства. 

Додамо, в Одесі скасували черговий безглуздий тендер на реставрацію скверу "Регенсбург". На роботи з доброустрою комунальники з бюджету міста планували виділити майже 38 мільйонів гривень.

Одеса
ремонт
тендер
Одеська область
Одеська ОДА
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