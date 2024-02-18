На Одещині оголосили одразу 13 тендерів на ремонт доріг — скільки це коштуватиме
В Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Деталі тендеру
Відповідні закупівлі розмістило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради 16 лютого. Підписані контракти передбачають ремонт доріг до 15 березня поточного року. Загальна сума робіт — 630 000 грн. Всі підряди були проведені без використання електронної системи. Їх віддали трьом місцевим компаніям: ПАТ "Ізмаїлагрошляхбуд", ТОВ "СМУ-56" та ПП "Роднік". Остання належить депутату Ізмаїльської міської ради від партії "Слуга народу" Ігорю Дехтярьову, який тільки за цей рік уже має 10 підрядів.
Закупівлі без використання електронної системи
Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник.
Які ділянки дороги відремонтують
- вул. Франка Івана, 32-а
- вул. Європейська, 54-60
- вул. Захисників України від вул. Миколаївська до вул. Захисників України, 62
- вул. Шевченка, 99-111-а
- вул. Шевченка від вул. Франка Івана до вул. Шевченка, 94
- вул. Захисників України, 79-87
- вул. Дружби, 20-а-66
- вул. Придунайська, 296
- вул. Болградська, 59
- вул. Поперечна від вул. Франка Івана до вул. Клушина
- вул. Телеграфна, 195
- вул. Михайлівська, 1-3
- вул. Задунайської Січі, 82-90
Інші тендери на Одещині
Нагадаємо, в Ізмаїлі відремонтують шматок дороги за понад 9 мільйонів. Відповідний тендер оголосило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради.
Також ми писали, що в Одесі планують відремонтувати будинок, який постраждав від ракетного удару Росії. На роботи витратять майже 3 мільйони гривень. Відповідний тендер днями опублікував Департамент міського господарства.
Додамо, в Одесі скасували черговий безглуздий тендер на реставрацію скверу "Регенсбург". На роботи з доброустрою комунальники з бюджету міста планували виділити майже 38 мільйонів гривень.
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