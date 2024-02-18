На Одесчине объявили сразу 13 тендеров на ремонт дорог — сколько это будет стоить

Ремонт дороги. Фото: УНИАН

В Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Уведомления о закупках. Фото: скриншот

Детали тендера

Соответствующие закупки разместило Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета 16 февраля. Подписанные контракты подразумевают ремонт дорог до 15 марта текущего года. Общая сумма работ — 630 000 грн. Все подряды были проведены без использования электронной системы. Их отдали трем местным компаниям: ПАО "Измаилагродорстрой", ООО "СМУ-56" и ЧП "Родник". Последняя принадлежит депутату Измаильского городского совета от партии "Слуга народа" Игорю Дехтяреву, только за этот год уже 10 подрядов.

Подряды компании ЧП "Родник". Фото: скриншот.

Закупки без использования электронной системы

Закон "О публичных закупках" предусматривает возможность производить закупки без применения электронной системы. В таких случаях разрешается заключать прямые договоры с подрядчиком, избранным заказчиком.

Какие участки дороги отремонтируют

ул. Франко Ивана, 32-а

ул. Европейская, 54-60

ул. Защитников Украины от ул. Николаевская до ул. Защитников Украины, 62

ул. Шевченко, 99-111-а

ул. Шевченко от ул. Франко Ивана до ул. Шевченко, 94

ул. Защитников Украины, 79-87

ул. Дружбы, 20-а-66

ул. Придунайская, 296

ул. Болградская, 59

ул. Поперечная ул. Франко Ивана до ул. Клушина

ул. Телеграфная, 195

ул. Михайловская, 1-3

ул. Задунайской Сечи, 82-90

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Измаиле отремонтируют кусок дороги более чем за 9 миллионов. Соответствующий тендер объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета.

Также мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать пострадавший от ракетного удара России дом. На работы потратят около 3 миллионов гривен. Соответствующий тендер на днях обнародовал Департамент городского хозяйства.

Добавим, в Одессе отменили очередной дурацкий тендер на реставрацию сквера "Регенсбург". На работы по благоустройству коммунальщики из бюджета города планировали выделить около 38 миллионов гривен.