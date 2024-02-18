На Одесчине объявили сразу 13 тендеров на ремонт дорог — сколько это будет стоить
В Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Детали тендера
Соответствующие закупки разместило Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета 16 февраля. Подписанные контракты подразумевают ремонт дорог до 15 марта текущего года. Общая сумма работ — 630 000 грн. Все подряды были проведены без использования электронной системы. Их отдали трем местным компаниям: ПАО "Измаилагродорстрой", ООО "СМУ-56" и ЧП "Родник". Последняя принадлежит депутату Измаильского городского совета от партии "Слуга народа" Игорю Дехтяреву, только за этот год уже 10 подрядов.
Закупки без использования электронной системы
Закон "О публичных закупках" предусматривает возможность производить закупки без применения электронной системы. В таких случаях разрешается заключать прямые договоры с подрядчиком, избранным заказчиком.
Какие участки дороги отремонтируют
- ул. Франко Ивана, 32-а
- ул. Европейская, 54-60
- ул. Защитников Украины от ул. Николаевская до ул. Защитников Украины, 62
- ул. Шевченко, 99-111-а
- ул. Шевченко от ул. Франко Ивана до ул. Шевченко, 94
- ул. Защитников Украины, 79-87
- ул. Дружбы, 20-а-66
- ул. Придунайская, 296
- ул. Болградская, 59
- ул. Поперечная ул. Франко Ивана до ул. Клушина
- ул. Телеграфная, 195
- ул. Михайловская, 1-3
- ул. Задунайской Сечи, 82-90
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, в Измаиле отремонтируют кусок дороги более чем за 9 миллионов. Соответствующий тендер объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета.
Также мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать пострадавший от ракетного удара России дом. На работы потратят около 3 миллионов гривен. Соответствующий тендер на днях обнародовал Департамент городского хозяйства.
Добавим, в Одессе отменили очередной дурацкий тендер на реставрацию сквера "Регенсбург". На работы по благоустройству коммунальщики из бюджета города планировали выделить около 38 миллионов гривен.
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