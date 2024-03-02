На утримання доріг Куяльницької сільської ради витратять майже два мільйони — ProZorro
Вартість послуг з утримання міських доріг в населених пунктах Куяльницької сільської ради, що на Одещині, оцінили у майже два мільйони гривень. Відповідний тендер оголосив відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Більше про закупівлю
Пропозиції від учасників прийматимуть до 11 березня, у цей же день і початок аукціону. Роботи мають бути виконані упродовж 2024 року. Загальна сума закупівлі — 1 999 999 грн.
Що планують зробити
- Укріплення узбіч, укосів та розділювальних смуг
- Відновлення водовідведення з поверхні дорожнього одягу та земляного полотна
- Очищення від сторонніх предметів, бруду та сміття
- Садіння, догляд та видалення зелених насаджень, скошування трави
- Відновлення зношеного верхнього шару покриття на окремих ділянках автомобільних доріг
- Прибирання сторонніх предметів з проїзної частини та очищення її від бруду, пилу та сміття
- Ліквідація пошкоджень елементів мостів
- Відновлення та обслуговування інженерного облаштування, зокрема тротуарів, велосипедних доріжок, шумозахисних споруд та протизасліплювальних пристроїв
- Забезпечення функціонування зовнішнього
Інші тендери на Одещині
Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень.
Також ми писали, що на Одещині прокуратура скасувала тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги у селі Єреміївка. На роботи мали витратити 112 млн грн.
Додамо, попри значні грошові виділення на утримання доріг в Одеській області, екологи виявили гори сміття на одному із міжнародних шляхів. Засмічення зафіксували на двох ділянках траси "Одеса-Київ.
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