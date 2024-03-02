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На утримання доріг Куяльницької сільської ради витратять майже два мільйони — ProZorro

2 березня 2024 18:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На утримання доріг Куяльницької сільської ради витратять майже два мільйони — ProZorro
Робітники прибирають дорогу. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Вартість послуг з утримання міських доріг в населених пунктах Куяльницької сільської ради, що на Одещині, оцінили у майже два мільйони гривень. Відповідний тендер оголосив відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Повідомлення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

Пропозиції від учасників прийматимуть до 11 березня, у цей же день і початок аукціону.  Роботи мають бути виконані упродовж 2024 року. Загальна сума закупівлі — 1 999 999 грн.

Що планують зробити

  • Укріплення узбіч, укосів та розділювальних смуг
  • Відновлення водовідведення з поверхні дорожнього одягу та земляного полотна
  • Очищення від сторонніх предметів, бруду та сміття
  • Садіння, догляд та видалення зелених насаджень, скошування трави
  • Відновлення зношеного верхнього шару покриття  на окремих ділянках автомобільних доріг 
  • Прибирання сторонніх предметів з проїзної частини та очищення її від бруду, пилу та сміття
  • Ліквідація пошкоджень елементів мостів
  • Відновлення та обслуговування інженерного облаштування, зокрема тротуарів, велосипедних доріжок, шумозахисних споруд та протизасліплювальних пристроїв
  • Забезпечення функціонування зовнішнього 

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень. 

Також ми писали, що на Одещині прокуратура скасувала тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги у селі Єреміївка. На роботи мали витратити 112 млн грн.

Додамо, попри значні грошові виділення на утримання доріг в Одеській області, екологи виявили гори сміття на одному із міжнародних шляхів. Засмічення зафіксували на двох ділянках траси "Одеса-Київ.

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