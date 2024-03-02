На утримання доріг Куяльницької сільської ради витратять майже два мільйони — ProZorro

Робітники прибирають дорогу. Фото: Новини.LIVE

Вартість послуг з утримання міських доріг в населених пунктах Куяльницької сільської ради, що на Одещині, оцінили у майже два мільйони гривень. Відповідний тендер оголосив відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Повідомлення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

Пропозиції від учасників прийматимуть до 11 березня, у цей же день і початок аукціону. Роботи мають бути виконані упродовж 2024 року. Загальна сума закупівлі — 1 999 999 грн.

Що планують зробити

Укріплення узбіч, укосів та розділювальних смуг

Відновлення водовідведення з поверхні дорожнього одягу та земляного полотна

Очищення від сторонніх предметів, бруду та сміття

Садіння, догляд та видалення зелених насаджень, скошування трави

Відновлення зношеного верхнього шару покриття на окремих ділянках автомобільних доріг

Прибирання сторонніх предметів з проїзної частини та очищення її від бруду, пилу та сміття

Ліквідація пошкоджень елементів мостів

Відновлення та обслуговування інженерного облаштування, зокрема тротуарів, велосипедних доріжок, шумозахисних споруд та протизасліплювальних пристроїв

Забезпечення функціонування зовнішнього

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень.

Також ми писали, що на Одещині прокуратура скасувала тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги у селі Єреміївка. На роботи мали витратити 112 млн грн.

Додамо, попри значні грошові виділення на утримання доріг в Одеській області, екологи виявили гори сміття на одному із міжнародних шляхів. Засмічення зафіксували на двох ділянках траси "Одеса-Київ.