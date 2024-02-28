Траса Одеса-Київ потопає у смітті — екологи звернулись до служби інфраструктури

Сміття на трасі Одеса-Київ. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Попри значні грошові виділення на утримання доріг в Одеській області, екологи виявили гори сміття на одному із міжнародних шляхів. Засмічення зафіксували на двох ділянках траси "Одеса-Київ.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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Засмічення траси Одеса-Київ

Випадки засмічення побутовими відходами узбіччя траси М-05 виявили на території Дачненської сільської ради та Роздільнянської міської ради. Це в основному гнилі овочі, поліетиленові кульки та пластикові пляшки. Наразі відомо, що екологічна інспекція уже звернулась до Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області й закликала до негайної ліквідації сміттєзвалищ.

"Засмічення траси порушує екологічні норми та створює загрозу для довкілля та здоров'я місцевих мешканців", – відзначили інспектори.

Викинуті овочі. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Утримання доріг в Одеській області

Варто додати, що минулого року на експлуатаційне утримання автомобільних доріг тільки Роздільнянського району, де саме й зафіксували одне зі сміттєзвалищ, виділили — 267 525 686 грн. Замовником виступила профільна місцева служба. Договір уклали з ТОВ "ПРОГРЕСДОРБУД". Серед всіх інших видів робіт у контракті був й пункт про очищення від сторонніх предметів, бруду та сміття узбіччя доріг. Крім цього, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області також оголошувала тендер на експлуатаційне утримання автомобільної дороги Київ-Одеса. Роботи оцінили у понад 800 мільйона гривень.

Засмічене узбіччя. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області планує витратити понад мільярд гривень на утримання автомобільних доріг. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2026 року.