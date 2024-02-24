На Одещині ремонтують дороги — скільки грошей "закатають" в асфальт
Попри обурення суспільства через нетермінові на непершочергові витрати, на Одещині знову планують ремонт доріг. На цей раз "закатати" в асфальт хочуть майже 2 млрд грн.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Що відомо про закупівлі
Тендери оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області та Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради. Перша планує експлуатаційне утримання автомобільних доріг області — це міжнародні, регіональні й територіальні, протяжністю всього 840 кілометрів. Загальна сума закупівлі — 1 247 103 770. За ці гроші планується провести укріплення узбіч, очистити від сміття, посадити та доглядати за зеленими насадженнями, а також відновити верхній шар покриття автомобільних доріг. Початок аукціону — 8 березня, роботи мають бути виконані до 31 грудня 2026 року.
Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради оголосило одразу три тендери. На загальну суму майже 15 млн грн. Розміщені закупівлі ремонт доріг до 30 квітня поточного року.
Що планують відремонтувати
- під’їзні шляхи до в’їзду в порт по пр. Незалежності від вул. Свято-Нікольська до вул. Портова, 16
- доріжки безпеки до портової інфраструктури по вул. Портова від вул. Кишинівська до пр. Незалежності
- доріжки безпеки до портової інфраструктури по вул. Холостякова адмірала від вул. Флотська до вул. Портова, 16
Більше про тендери на Одещині
Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень.
Також ми писали, що вартість послуг з утримання міських доріг в Ізмаїлі, що на Одещині, оцінили у майже 4 млн грн. Відповідний тендер оголосило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради.
Додамо, на Одещині прокуратура скасувала тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги у селі Єреміївка. На роботи мали витратити 112 млн грн.
Читайте Новини.LIVE!