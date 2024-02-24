На Одещині ремонтують дороги — скільки грошей "закатають" в асфальт

Ремонт дороги. Фото: Новини.LIVE

Попри обурення суспільства через нетермінові на непершочергові витрати, на Одещині знову планують ремонт доріг. На цей раз "закатати" в асфальт хочуть майже 2 млрд грн.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Повідомлення про аукціон. Фото: скриншот

Що відомо про закупівлі

Тендери оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області та Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради. Перша планує експлуатаційне утримання автомобільних доріг області — це міжнародні, регіональні й територіальні, протяжністю всього 840 кілометрів. Загальна сума закупівлі — 1 247 103 770. За ці гроші планується провести укріплення узбіч, очистити від сміття, посадити та доглядати за зеленими насадженнями, а також відновити верхній шар покриття автомобільних доріг. Початок аукціону — 8 березня, роботи мають бути виконані до 31 грудня 2026 року.

Перелік доріг. Фото: скриншот

Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради оголосило одразу три тендери. На загальну суму майже 15 млн грн. Розміщені закупівлі ремонт доріг до 30 квітня поточного року.

Що планують відремонтувати

під’їзні шляхи до в’їзду в порт по пр. Незалежності від вул. Свято-Нікольська до вул. Портова, 16

доріжки безпеки до портової інфраструктури по вул. Портова від вул. Кишинівська до пр. Незалежності

доріжки безпеки до портової інфраструктури по вул. Холостякова адмірала від вул. Флотська до вул. Портова, 16

Повідомлення про закупівлі. Фото: скриншот

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень.

Також ми писали, що вартість послуг з утримання міських доріг в Ізмаїлі, що на Одещині, оцінили у майже 4 млн грн. Відповідний тендер оголосило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради.

Додамо, на Одещині прокуратура скасувала тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги у селі Єреміївка. На роботи мали витратити 112 млн грн.