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На Одещині ремонтують дороги — скільки грошей "закатають" в асфальт

24 лютого 2024 14:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині ремонтують дороги — скільки грошей "закатають" в асфальт
Ремонт дороги. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Попри обурення суспільства через нетермінові на непершочергові витрати, на Одещині знову планують ремонт доріг. На цей раз "закатати" в асфальт хочуть майже 2 млрд грн. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

На Одещині ремонтують дороги — скільки грошей "закатають" в асфальт - фото 1
Повідомлення про аукціон. Фото: скриншот

Що відомо про закупівлі

Тендери оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області та Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради. Перша планує експлуатаційне утримання автомобільних доріг області — це міжнародні, регіональні й територіальні, протяжністю всього 840 кілометрів. Загальна сума закупівлі — 1 247 103 770. За ці гроші планується провести укріплення узбіч, очистити від сміття, посадити та доглядати за зеленими насадженнями, а також відновити верхній шар покриття автомобільних доріг. Початок аукціону — 8 березня, роботи мають бути виконані до 31 грудня 2026 року. 

На Одещині ремонтують дороги — скільки грошей "закатають" в асфальт - фото 2
Перелік доріг. Фото: скриншот

Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради оголосило одразу три тендери. На загальну суму майже 15 млн грн. Розміщені закупівлі ремонт доріг до 30 квітня поточного року. 

Що планують відремонтувати

  • під’їзні шляхи до в’їзду в порт по пр. Незалежності від вул. Свято-Нікольська до вул. Портова, 16
  • доріжки безпеки до портової інфраструктури по вул. Портова від вул. Кишинівська до пр. Незалежності
  • доріжки безпеки до портової інфраструктури по вул. Холостякова адмірала від вул. Флотська до вул. Портова, 16
На Одещині ремонтують дороги — скільки грошей "закатають" в асфальт - фото 3
Повідомлення про закупівлі. Фото: скриншот

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень. 

Також ми писали, що вартість послуг з утримання міських доріг в Ізмаїлі, що на Одещині,  оцінили у майже 4 млн грн. Відповідний тендер оголосило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради.

Додамо, на Одещині прокуратура скасувала тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги у селі Єреміївка. На роботи мали витратити 112 млн грн.

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Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
закупівлі

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