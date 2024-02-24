В Одесской области ремонтируют дороги — сколько денег "закатают" в асфальт

Ремонт дороги. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на возмущение общества из-за несрочных на первоочередные расходы, в Одесской области снова планируют ремонт дорог. В этот раз "закатать" в асфальт хотят почти два миллиарда гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Уведомления об аукционе. Фото: скриншот.

Что известно о закупках

Тендеры объявила Служба обновления и развития инфраструктуры в Одесской области и Управления жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета. Первая планирует эксплуатационное содержание автомобильных дорог области – это международные, региональные и территориальные, протяженностью всего 840 километров. Общая сумма закупки — 1 247 103 770. За эти деньги планируется провести укрепление обочины, очистить от мусора, посадить и ухаживать за зелеными насаждениями, а также восстановить верхний слой покрытия автомобильных дорог. Начало аукциона – 8 марта, работы должны быть выполнены до 31 декабря 2026 года.

Список дорог. Фото: скриншот

Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета объявило сразу три тендера. На общую сумму около 15 млн грн. Размещены закупки ремонта дорог до 30 апреля текущего года.

Что планируют отремонтировать

подъездные пути к въезду в порт по пр. Независимости от ул. Свято-Никольская до ул. Портовая, 16

дорожки безопасности в портовую инфраструктуру по ул. Портовая от ул. Кишиневская до пр. Независимости

дорожки безопасности в портовую инфраструктуру по ул. Холостякова адмирала от ул. Флотская до ул. Портовая, 16

Уведомления о закупках. Фото: скриншот.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен.

Также мы писали, что стоимость услуг по содержанию городских дорог в Измаиле на Одесчине оценили почти в четыре миллиона гривен. Соответствующий тендер объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета.

Добавим, в Одесской области прокуратура отменила тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги в селе Еремеевка. На работы должны были потратить 112 миллионов гривен.