Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области ремонтируют дороги — сколько денег "закатают" в асфальт arrow

В Одесской области ремонтируют дороги — сколько денег "закатают" в асфальт

24 февраля 2024 14:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области ремонтируют дороги — сколько денег "закатают" в асфальт
Ремонт дороги. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Несмотря на возмущение общества из-за несрочных на первоочередные расходы, в Одесской области снова планируют ремонт дорог. В этот раз "закатать" в асфальт хотят почти два миллиарда гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

В Одесской области ремонтируют дороги — сколько денег "закатают" в асфальт - фото 1
Уведомления об аукционе. Фото: скриншот.

Что известно о закупках

Тендеры объявила Служба обновления и развития инфраструктуры в Одесской области и Управления жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета. Первая планирует эксплуатационное содержание автомобильных дорог области – это международные, региональные и территориальные, протяженностью всего 840 километров. Общая сумма закупки — 1 247 103 770. За эти деньги планируется провести укрепление обочины, очистить от мусора, посадить и ухаживать за зелеными насаждениями, а также восстановить верхний слой покрытия автомобильных дорог. Начало аукциона – 8 марта, работы должны быть выполнены до 31 декабря 2026 года.

В Одесской области ремонтируют дороги — сколько денег "закатают" в асфальт - фото 2
Список дорог. Фото: скриншот

Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета объявило сразу три тендера. На общую сумму около 15 млн грн. Размещены закупки ремонта дорог до 30 апреля текущего года.

Что планируют отремонтировать

  • подъездные пути к въезду в порт по пр. Независимости от ул. Свято-Никольская до ул. Портовая, 16
  • дорожки безопасности в портовую инфраструктуру по ул. Портовая от ул. Кишиневская до пр. Независимости
  • дорожки безопасности в портовую инфраструктуру по ул. Холостякова адмирала от ул. Флотская до ул. Портовая, 16
В Одесской области ремонтируют дороги — сколько денег "закатают" в асфальт - фото 3
Уведомления о закупках. Фото: скриншот.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен.

Также мы писали, что стоимость услуг по содержанию городских дорог в Измаиле на Одесчине оценили почти в четыре миллиона гривен. Соответствующий тендер объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета.

Добавим, в Одесской области прокуратура отменила тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги в селе Еремеевка. На работы должны были потратить 112 миллионов гривен.

Одесса
ремонт
тендер
дороги
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
закупки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

10 февраля 2024

20:13 Авто украинцев могут зарегистрировать в ТЦК и запретить передвигаться между областями

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

Актуальное по теме