В Одесі люди вимагають перегляду бюджетних витрат та виведення військових з Авдіївки

Одесити з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 17 лютого, одесити вийшли на мітинг біля мерії, щоб висловити своє невдоволення передбаченими в бюджеті витратами, які вони вважають непріоритетними. Учасники акції вимагають більше фінансування для потреб українських військових. Також під час протесту звучали й заклики про виведення українських підрозділів з Авдіївки, яка нині в оточенні російських окупантів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Мітинг в Одесі

Під гаслом "Гроші на ЗСУ" учасники зібралися перед міською радою, щоб висловити свою незгоду з розподілом бюджетних коштів. На акцію зібралось декілька десятків людей, вони тримали в руках плакати із закликами до влади та вшанували всіх загиблих захисників хвилиною мовчання. Містяни вимагають більше грошей на дрони та інше забезпечення для ЗСУ, а не на безглузді тендери.

"Щосуботи о 10 ранку ми збираємось на мітинг проти недоречних тендерів, які не відповідають сучасним вимогам. Ми хочемо, щоб наразі було збільшено допомогу нашим військовим, які боронять Україну. Щоб наша держава і надалі була Україною, а люди не гинули безглуздою смертю, тільки тому, що у них немає всіх засобів для ведення війни", — каже одеситка Мішель.

Одеситка Мішель. Фото: Новини.LIVE

Одесити під час мітингу. Фото: Новини.LIVE

Зберегти життя військових

Також мітингувальники, попри повідомлення про виведення військ з Авдіївки, в ході акції вимагали зберегти життя українських захисників і вивести їх з оточення.

Люди тримають плакати у руках. Фото: Новини.LIVE

Жінки тримають плакати у руках. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Метою цього рішення є збереження життів й оборона на більш вигідних рубежах.

Пізніше Тарнавський повідомив, що під час виходу з бойових позицій декілька українських воїнів потрапили в полон. Він запевнив, що Україна боротиметься за визволення кожного побратима.

Додамо, що російським окупаційним військам, ймовірно, буде важко просунутися на захід від Авдіївки Донецької області. Там розташовані підготовлені українські позиції, на які відходять війська.