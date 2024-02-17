В Одессе люди требуют пересмотра бюджетных расходов и вывода военных из Авдеевки

Одессы с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 17 февраля, одесситы вышли на митинг возле мэрии, чтобы выразить свое недовольство предусмотренными в бюджете расходами, которые они считают неприоритетными. Участники акции требуют большего финансирования для нужд украинских военных. Также во время протеста звучали и призывы о выводе украинских подразделений из Авдеевки, которая сейчас находится в окружении российских оккупантов.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Митинг в Одессе

Под лозунгом "Деньги на ВСУ" участники собрались перед городским советом, чтобы выразить свое несогласие с распределением бюджетных средств. На акцию собралось несколько десятков человек, они держали в руках плакаты с призывами к власти и почтили всех погибших защитников минутой молчания. Горожане требуют больше денег на дроны и другое обеспечение для ВСУ, а не бессмысленные тендеры.

"Каждую субботу в 10 утра мы собираемся на митинг против неуместных тендеров, которые не отвечают современным требованиям. Мы хотим, чтобы сейчас была увеличена помощь нашим военным, которые защищают Украину. Чтобы наше государство и дальше было Украиной, а люди не гибли бессмысленной смертью, только потому, что у них нет всех средств для ведения войны", — говорит одесситка Мишель.

Одесситка Мишель. Фото: Новини.LIVE

Одесситы во время митинга. Фото: Новини.LIVE

Сохранить жизнь военных

Также митингующие, несмотря на сообщение о выводе войск из Авдеевки, в ходе акции потребовали сохранить жизнь украинских защитников и вывести их из оцепления.

Люди держат плакаты в руках. Фото: Новини.LIVE

Женщина держит плакаты в руках. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Целью этого решения является сохранение жизней и оборона на более выгодных рубежах.

Позже Тарнавский сообщил, что при выходе с боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен. Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого побратима.

Добавим, что российским оккупационным войскам, вероятно, будет трудно продвинуться к западу от Авдеевки Донецкой области. Там расположены подготовлены украинские позиции, на которые отходят войска.