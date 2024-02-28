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Не ТЦК, а інспекція — в Одеському автобусі виявили 40 кг риби

28 лютого 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Не ТЦК, а інспекція — в Одеському автобусі виявили 40 кг риби
Незаконно придбані щуки. Фото: Державна екологічна інспекція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На міжнародній трасі М-15 провели перевірку рейсового автобуса. Під час огляду інспектори виявили та вилучили 40 кг незаконно придбаної щуки.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Деталі інциденту

На 237-му кілометрі траси М-15 сполучення Одеса — Рені державні інспектори з охорони довкілля зупинили рейсовий автобус. Спільно з поліцейськими Ізмаїльського відділку вони провели обшук в транспорті та виявили в багажному відділенні 40 кілограмів ікряної щуки. 

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Заборона на вилов щуки

Нагадаємо, що від 15 лютого по 31 березня включно в Одеській області встановлюється заборона на любительський вилов щуки. На рибалок, які порушують правила, накладається штраф від 340 до 680 грн та додатково нараховуються збитки. За один екземпляр  незаконно виловленої щуки доведеться сплатити  3 468 грн.

Також ми писали, що на Миколаївщині викрили браконьєра, який незаконно виловлював рибу забороненим знаряддям. Чоловік завдав шкоди державі на суму 117 тисяч гривень.

Додамо, що на Одещині виявили порушників, які займались браконьєрством. Ятерами та електровудками зловмисники наловили майже 250 раків та понад два десятки різних видів рибин на 870 тисяч гривень.

Одеса
обшуки
Держекоінспекція
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