Наловили риби на 870 тисяч — на Одещині викрили браконьєрів

Браконьєри під час затримання. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби Україн

На Одещині виявили порушників, які займались браконьєрством. Зловмисники завдали збитків державі майже на 870 тисяч гривень.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Деталі злочину

На озері Катлабух, неподалік села Утконосівка Ізмаїльського району, троє чоловіків займались браконьєрством. Ятерями та електровудками зловмисники наловили майже 250 раків та понад два десятки різних видів рибин.

Яке покарання загрожує

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до трьох років увʼязнення. Слідство триває.

Інші випадки браконьєрства на Одещині

Нагадаємо, що на Одещині правоохоронці затримали двох браконьєрів з уловом на суму понад 400 тисяч гривень. Незаконним промислом чоловіки займалися в затоці Дністровського лиману.

Також ми писали, з початку 2024 року в Одеській області викрили понад 100 порушень рибної ловлі. Своїми діями браконьєри завдали державі 2,6 мільйона гривень збитків.

Додамо, що в Ізмаїльському районі правоохоронці викрили браконьєра. Чоловік займався незаконним виловом риби на озері Катлабуг.