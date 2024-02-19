Наловили рыбы на 870 тысяч — в Одесской области разоблачили браконьеров

Браконьеры при задержании. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В Одесской области обнаружили нарушителей, которые занимались браконьерством. Злоумышленники нанесли ущерб государству около 870 тысяч гривен.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Детали преступления

На озере Катлабух, недалеко от села Утконосовка Измаильского района, трое мужчин занимались браконьерством. Ятерями и электроудочками злоумышленники наловили почти 250 раков и более двух десятков разных видов рыб.

Какое наказание грозит

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до трех лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Другие случаи браконьерства в Одесской области

Напомним, что в Одесской области правоохранители задержали двух браконьеров с уловом на сумму более 400 тысяч гривен. Незаконным промыслом мужчины занимались в заливе Днестровского лимана.

Также мы писали, с начала 2024 года в Одесской области разоблачили более 100 нарушений рыбной ловли. Своими действиями браконьеры нанесли государству 2,6 миллиона гривен ущерба.

Добавим, что в Измаильском районе правоохранители разоблачили браконьера. Мужчина занимался незаконным отловом рыбы на озере Катлабуг.