Від початку року рибні браконьєри Одещини завдали державі понад 2 мільйони збитків

Правоохоронці виявили браконьєрів. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

З початку 2024 року в Одеській області викрили понад 100 порушень рибної ловлі. Своїми діями браконьєри завдали державі 2,6 мільйона гривень збитків.

Про це повідомили у Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

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Що відомо про порушення

Протягом майже двох місяців рибна охорона вилучила у зловмисників 690 кг незаконно добутої риби та 150 заборонених сітних знарядь лову загальною довжиною до 200 метрів.

"Застосування електроструму для здійснення лову риби є неприпустимим, адже це завдає масштабного руйнування всій екосистемі водойми. Та риба, яка не гине від дії електроструму, у майбутньому може втратити здатність нереститися", — йдеться у повідомленні.

Яке покарання

На порушників оформлено адміністративні протоколи та відкрито кримінальну справу. Заборонене знаряддя лову, човен та незаконно добуті водні біоресурси вилучено.

Нагадаємо, від завтра, 15 лютого, в Одеській області встановлюється заборона на любительський вилов щуки. Вона триватиме до 31 березня включно.

Також ми писали, що в Україні можуть у декілька разів збільшити штрафи за незаконну риболовлю. В уряді вважають, що це допоможе боротися з громадянами, які займаються браконьєрством.