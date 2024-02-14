С начала года рыбные браконьеры Одесчины нанесли государству более 2 миллионов убытков

Правоохранители обнаружили браконьеров. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

С начала 2024 года в Одесской области разоблачили более 100 нарушений рыбной ловли. Своими действиями браконьеры нанесли государству 2,6 миллиона гривен ущерба.

Об этом сообщили в Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

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Что известно о нарушении

В течение почти двух месяцев рыбная охрана изъяла у злоумышленников 690 кг незаконно добытой рыбы и 150 запрещенных сетевых орудий общей длиной до 200 метров.

"Применение электротока для осуществления ловли рыбы недопустимо, ведь это наносит масштабное разрушение всей экосистеме водоема. Та не погибающая от действия электротока рыба в будущем может потерять способность нереститься", — говорится в сообщении.

Какое наказание

В отношении нарушителей оформлены административные протоколы и возбуждено уголовное дело. Запрещенные орудия лова, лодка и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.

Напомним, с завтра, 15 февраля, в Одесской области устанавливается запрет на любительский отлов щуки. Она продлится до 31 марта включительно.

Также мы писали, что в Украине могут в несколько раз увеличить штрафы за незаконную рыбалку. В правительстве считают, что это поможет бороться с гражданами, занимающимися браконьерством.