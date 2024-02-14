На Одещині ввели заборону на вилов щуки — з якою метою

Пара щук у річці. Фото: Fishop

Від завтра, 15 лютого, в Одеській області встановлюється заборона на любительський вилов щуки. Вона триватиме до 31 березня включно.

Про це повідомляє Департамент аграрної політики, продовольства та земельних відносин ООДА.

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Така заборона оголошується відповідно до нових Правил любительського і спортивного рибальства, та поширюється не лише в Одеській області, а й по всій Україні.

"В цей період відбувається остаточне дозрівання ікри у самок та молок у самців. А особливої охорони її плідники потребують під час масових нерестових міграцій, протягом яких щука є дуже вразливою до вилову", — йдеться в повідомленні.

Що чекає на порушників

На рибалок, які порушують Правила, накладається штраф від 340 до 680 грн та додатково нараховуються збитки. За один екземпляр незаконно виловленої щуки доведеться сплатити 3 468 грн.

"Якщо протягом зазначеного періоду під час лову інших видів риб вам випадково потрапила на гачок ця рибина — обережно випустіть її назад у водойму", — додали у відомстві.

Нагадаємо, у Кабінеті Міністрів розповіли, як ловити рибу в Україні взимку, не порушуючи правила. Інакше передбачені штрафи до понад 5 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні у зимовий період передбачені штрафи для підприємств, установ, організацій з благоустрою, які мають чистити сніг на територіях, на які поширюється їхня відповідальність. Відомо, як саме каратимуть порушників цієї зими.