На Одещині ввели заборону на вилов щуки — з якою метою
Від завтра, 15 лютого, в Одеській області встановлюється заборона на любительський вилов щуки. Вона триватиме до 31 березня включно.
Про це повідомляє Департамент аграрної політики, продовольства та земельних відносин ООДА.
Така заборона оголошується відповідно до нових Правил любительського і спортивного рибальства, та поширюється не лише в Одеській області, а й по всій Україні.
"В цей період відбувається остаточне дозрівання ікри у самок та молок у самців. А особливої охорони її плідники потребують під час масових нерестових міграцій, протягом яких щука є дуже вразливою до вилову", — йдеться в повідомленні.
Що чекає на порушників
На рибалок, які порушують Правила, накладається штраф від 340 до 680 грн та додатково нараховуються збитки. За один екземпляр незаконно виловленої щуки доведеться сплатити 3 468 грн.
"Якщо протягом зазначеного періоду під час лову інших видів риб вам випадково потрапила на гачок ця рибина — обережно випустіть її назад у водойму", — додали у відомстві.
Нагадаємо, у Кабінеті Міністрів розповіли, як ловити рибу в Україні взимку, не порушуючи правила. Інакше передбачені штрафи до понад 5 тис. гривень.
Також ми писали, що в Україні у зимовий період передбачені штрафи для підприємств, установ, організацій з благоустрою, які мають чистити сніг на територіях, на які поширюється їхня відповідальність. Відомо, як саме каратимуть порушників цієї зими.
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