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В Одесской области ввели запрет на отлов щуки — с какой целью

14 февраля 2024 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области ввели запрет на отлов щуки — с какой целью
Пара щук в реке. Фото: Fishop
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С завтрашнего дня, 15 февраля, в Одесской области устанавливается запрет на любительский отлов щуки. Она продлится до 31 марта включительно.

Об этом сообщает Департамент аграрной политики, продовольствия и земельных отношений ООДА.

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Такой запрет объявляется в соответствии с новыми Правилами любительского и спортивного рыболовства, и распространяется не только в Одесской области, но и по всей Украине.

"В этот период происходит окончательное созревание икры у самок и молок у самцов. А в особой охране ее производители нуждаются во время массовых нерестовых миграций, в течение которых щука очень уязвима к отлову", — говорится в сообщении.

Что ждет нарушителей

На рыбаков, нарушающих Правила, налагается штраф от 340 до 680 грн и дополнительно начисляются убытки. За один экземпляр незаконно выловленной щуки придется оплатить 3468 грн.

"Если в течение указанного периода во время ловли других видов рыб вам случайно попала на крючок эта рыбина — осторожно выпустите ее обратно в водоем", — добавили в ведомстве

Напомним, в Кабинете Министров рассказали, как ловить рыбу в Украине зимой, не нарушая правила. Иначе предусмотрены штрафы до более чем 5 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Украине зимой предусмотрены штрафы для предприятий, учреждений, организаций по благоустройству, которые должны чистить снег на территориях, на которые распространяется их ответственность. Известно, как именно будут наказывать нарушителей этой зимой.

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