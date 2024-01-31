Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині затримали рибного браконьєра — скільки завдав державі збитків arrow

На Одещині затримали рибного браконьєра — скільки завдав державі збитків

31 січня 2024 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали рибного браконьєра — скільки завдав державі збитків
Правоохоронці затримали рибалку з виловом. Фото: Одеський рибоохоронний патруль
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Ізмаїльському районі правоохоронці викрили браконьєра. Чоловік займався незаконним виловом риби на озері Катлабуг.

Про це повідомив Одеський рибоохоронний патруль. 

Читайте також:

Чим займався браконьєр

Місцевий мешканець на човні за допомогою ятера виловив забороненими засобами понад 30 кілограмів риби, серед яких: товстолоб, сазан, білий амур, карась, судак та тарань. Своїми діями він завдав збитків державі у понад 120 тисяч гривень. 

Що вилучили під час обшуку

  • три ліскові сітки,
  • 10 рачачих ятерів.

Яке покарання загрожує

Наразі на порушника складено протокол за ст. 85 ч. 4 КупАП (грубе порушення Правил рибальства — рибальство із застосуванням заборонених знарядь лову). Він має відшкодувати збитки у повному розмірі та сплати штраф — до 90 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Нагадаємо, у Кабінеті Міністрів розповіли, як ловити рибу в Україні взимку, не порушуючи правила. Інакше передбачені штрафи до понад 5 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні у зимовий період передбачені штрафи для підприємств, установ, організацій з благоустрою, які мають чистити сніг на територіях, на які поширюється їхня відповідальність. Відомо, як саме каратимуть порушників цієї зими.

Одеса
Одеська область
вилов риби
браконьєри
риби
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі