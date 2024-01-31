На Одещині затримали рибного браконьєра — скільки завдав державі збитків
В Ізмаїльському районі правоохоронці викрили браконьєра. Чоловік займався незаконним виловом риби на озері Катлабуг.
Про це повідомив Одеський рибоохоронний патруль.
Чим займався браконьєр
Місцевий мешканець на човні за допомогою ятера виловив забороненими засобами понад 30 кілограмів риби, серед яких: товстолоб, сазан, білий амур, карась, судак та тарань. Своїми діями він завдав збитків державі у понад 120 тисяч гривень.
Що вилучили під час обшуку
- три ліскові сітки,
- 10 рачачих ятерів.
Яке покарання загрожує
Наразі на порушника складено протокол за ст. 85 ч. 4 КупАП (грубе порушення Правил рибальства — рибальство із застосуванням заборонених знарядь лову). Він має відшкодувати збитки у повному розмірі та сплати штраф — до 90 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, у Кабінеті Міністрів розповіли, як ловити рибу в Україні взимку, не порушуючи правила. Інакше передбачені штрафи до понад 5 тис. гривень.
Також ми писали, що в Україні у зимовий період передбачені штрафи для підприємств, установ, організацій з благоустрою, які мають чистити сніг на територіях, на які поширюється їхня відповідальність. Відомо, як саме каратимуть порушників цієї зими.
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