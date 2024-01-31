На Одещині затримали рибного браконьєра — скільки завдав державі збитків

Правоохоронці затримали рибалку з виловом. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

В Ізмаїльському районі правоохоронці викрили браконьєра. Чоловік займався незаконним виловом риби на озері Катлабуг.

Про це повідомив Одеський рибоохоронний патруль.

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Чим займався браконьєр

Місцевий мешканець на човні за допомогою ятера виловив забороненими засобами понад 30 кілограмів риби, серед яких: товстолоб, сазан, білий амур, карась, судак та тарань. Своїми діями він завдав збитків державі у понад 120 тисяч гривень.

Що вилучили під час обшуку

три ліскові сітки,

10 рачачих ятерів.

Яке покарання загрожує

Наразі на порушника складено протокол за ст. 85 ч. 4 КупАП (грубе порушення Правил рибальства — рибальство із застосуванням заборонених знарядь лову). Він має відшкодувати збитки у повному розмірі та сплати штраф — до 90 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, у Кабінеті Міністрів розповіли, як ловити рибу в Україні взимку, не порушуючи правила. Інакше передбачені штрафи до понад 5 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні у зимовий період передбачені штрафи для підприємств, установ, організацій з благоустрою, які мають чистити сніг на територіях, на які поширюється їхня відповідальність. Відомо, як саме каратимуть порушників цієї зими.