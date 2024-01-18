Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині затримали рибних браконьєрів — скільки завдали державі збитків arrow

На Одещині затримали рибних браконьєрів — скільки завдали державі збитків

18 січня 2024 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали рибних браконьєрів — скільки завдали державі збитків
Правоохоронці вилучили рибу. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області викрили на водоймах трьох браконьєрів. Злочинці ловили рибу на Озерах Путрине та Ялпуг.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

Читайте також:

Чим займалися браконьєри

Мешканець Яськівської громади на човні за допомогою ятера виловив 230 рибин різних видів, серед яких карасі, сазани, щуки, товстолоби та плоскирки. 

Ще двох зловмисників затримали на озері Ялпуг. Жителі Саф’янівської громади сітками наловили 65 рибин, серед яких щуки, коропи, окуні, тарані, карасі, лящі та товстолоби. Своїми діями чоловіки завдали державі збитків на 710 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Усім браконьєрам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до трьох років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, у Кабінеті Міністрів розповіли, як ловити рибу в Україні взимку, не порушуючи правила. Інакше передбачені штрафи до понад 5 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні у зимовий період передбачені штрафи для підприємств, установ, організацій з благоустрою, які мають чистити сніг на територіях, на які поширюється їхня відповідальність. Відомо, як саме каратимуть порушників цієї зими.

Додамо, в Одеській області чоловік отримав вирок за незаконний вилов риби. Правопорушника засудили до штрафу та зобов’язали відшкодувати заподіяну державі шкоду.

Одеса
Одеська область
вилов риби
риби
Кримінал
Новини Одеси
екологія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі