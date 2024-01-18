На Одещині затримали рибних браконьєрів — скільки завдали державі збитків

Правоохоронці вилучили рибу. Фото: Нацполіція

В Одеській області викрили на водоймах трьох браконьєрів. Злочинці ловили рибу на Озерах Путрине та Ялпуг.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Мешканець Яськівської громади на човні за допомогою ятера виловив 230 рибин різних видів, серед яких карасі, сазани, щуки, товстолоби та плоскирки.

Ще двох зловмисників затримали на озері Ялпуг. Жителі Саф’янівської громади сітками наловили 65 рибин, серед яких щуки, коропи, окуні, тарані, карасі, лящі та товстолоби. Своїми діями чоловіки завдали державі збитків на 710 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Усім браконьєрам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до трьох років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, у Кабінеті Міністрів розповіли, як ловити рибу в Україні взимку, не порушуючи правила. Інакше передбачені штрафи до понад 5 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні у зимовий період передбачені штрафи для підприємств, установ, організацій з благоустрою, які мають чистити сніг на територіях, на які поширюється їхня відповідальність. Відомо, як саме каратимуть порушників цієї зими.

Додамо, в Одеській області чоловік отримав вирок за незаконний вилов риби. Правопорушника засудили до штрафу та зобов’язали відшкодувати заподіяну державі шкоду.