На озері в Одеській області викрили рибних браконьєрів

Незаконний вилов браконьєрів. Фото: колаж Новини.LIVE

На озері Ялпуг в Одеській області правоохоронці викрили рибних браконьєрів. Чоловіки завдали державі понад 150 тисяч гривень збитків.

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

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Деталі злочинної діяльності

Троє браконьєрів займалися риболовлею лісковими сітками на озері Ялпуг у межах села Озерне. Таким чином їм вдалося виловити 14 кг риби, зокрема: лящ, щука, окунь, сазан, товстолоб, тарань та карась. За попередніми даними, браконьєри завдали державі матеріальної шкоди на 157 794 гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі за фактом незаконної рибної ловлі відкрито кримінальне провадження, а на браконьєрів склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

Нагадаємо, у Кабінеті Міністрів розповіли, як ловити рибу в Україні взимку, не порушуючи правила. Інакше — передбачені штрафи до понад 5 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні у зимовий період передбачені штрафи для підприємств, установ, організацій з благоустрою, які мають чистити сніг на територіях, на які поширюється їхня відповідальність. Відомо, як саме каратимуть порушників цієї зими.

Додамо, в Одеській області чоловік отримав вирок за незаконний вилов риби. Правопорушника засудили до штрафу та зобов’язали відшкодувати заподіяну державі шкоду.