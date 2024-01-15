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На озері в Одеській області викрили рибних браконьєрів

15 січня 2024 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На озері в Одеській області викрили рибних браконьєрів
Незаконний вилов браконьєрів. Фото: колаж Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На озері Ялпуг в Одеській області правоохоронці викрили рибних браконьєрів. Чоловіки завдали державі понад 150 тисяч гривень збитків. 

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі. 

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Деталі злочинної діяльності 

Троє браконьєрів займалися риболовлею лісковими сітками на озері Ялпуг у межах села Озерне. Таким чином їм вдалося виловити 14 кг риби, зокрема: лящ, щука, окунь, сазан, товстолоб, тарань та карась. За попередніми даними, браконьєри завдали державі матеріальної шкоди на 157 794 гривень.

Яке покарання загрожує 

Наразі за фактом незаконної рибної ловлі відкрито кримінальне провадження, а на браконьєрів склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. 

Нагадаємо, у Кабінеті Міністрів розповіли, як ловити рибу в Україні взимку, не порушуючи правила. Інакше — передбачені штрафи до понад 5 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні у зимовий період передбачені штрафи для підприємств, установ, організацій з благоустрою, які мають чистити сніг на територіях, на які поширюється їхня відповідальність. Відомо, як саме каратимуть порушників цієї зими.

Додамо, в Одеській області чоловік отримав вирок за незаконний вилов риби. Правопорушника засудили до штрафу та зобов’язали відшкодувати заподіяну державі шкоду.

Одеса
Одеська область
вилов риби
браконьєри
Новини Одеси
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риба

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