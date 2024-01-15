На озере в Одесской области разоблачили рыбных браконьеров
На озере Ялпуг в Одесской области правоохранители разоблачили рыбных браконьеров. Мужчины нанесли государству более 150 тысяч гривен ущерба.
Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.
Детали преступной деятельности
Трое браконьеров занимались рыбалкой лесными сетками на озере Ялпуг в пределах села Озерное. Таким образом, им удалось выловить 14 кг рыбы, в частности: лещ, щука, окунь, сазан, толстолоб, тарань и карась. По предварительным данным, браконьеры нанесли государству материальный ущерб на 157 794 гривен.
Какое наказание грозит
По факту незаконной рыбной ловли открыто уголовное производство, а на браконьеров составили админпротоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Напомним, в Кабинете Министров рассказали, как ловить рыбу в Украине зимой, не нарушая правила. Иначе предусмотрены штрафы до более 5 тыс. гривен.
Также мы писали, что в Украине зимой предусмотрены штрафы для предприятий, учреждений, организаций по благоустройству, которые должны чистить снег на территориях, на которые распространяется их ответственность. Известно, как именно будут наказывать нарушителей этой зимой.
Добавим, в Одесской области мужчина получил приговор за незаконный лов рыбы. Правонарушителя приговорили к штрафу и обязали возместить причиненный государству ущерб.
Читайте Новини.LIVE!