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На озере в Одесской области разоблачили рыбных браконьеров

15 января 2024 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На озере в Одесской области разоблачили рыбных браконьеров
Незаконный отлов браконьеров. Фото: коллаж Новости.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На озере Ялпуг в Одесской области правоохранители разоблачили рыбных браконьеров. Мужчины нанесли государству более 150 тысяч гривен ущерба.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

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Детали преступной деятельности

Трое браконьеров занимались рыбалкой лесными сетками на озере Ялпуг в пределах села Озерное. Таким образом, им удалось выловить 14 кг рыбы, в частности: лещ, щука, окунь, сазан, толстолоб, тарань и карась. По предварительным данным, браконьеры нанесли государству материальный ущерб на 157 794 гривен.

Какое наказание грозит

По факту незаконной рыбной ловли открыто уголовное производство, а на браконьеров составили админпротоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Напомним, в Кабинете Министров рассказали, как ловить рыбу в Украине зимой, не нарушая правила. Иначе предусмотрены штрафы до более 5 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Украине зимой предусмотрены штрафы для предприятий, учреждений, организаций по благоустройству, которые должны чистить снег на территориях, на которые распространяется их ответственность. Известно, как именно будут наказывать нарушителей этой зимой.

Добавим, в Одесской области мужчина получил приговор за незаконный лов рыбы. Правонарушителя приговорили к штрафу и обязали возместить причиненный государству ущерб.

Одесса
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