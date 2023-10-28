Понад 300 тисяч гривень за незаконну рибалку на Одещині

Вилучена риба у браконьєра. Фото: Нацполіція

В Одеській області чоловік отримав вирок за незаконний вилов риби. Правопорушника засудили до штрафу та зобов’язали відшкодувати заподіяну державі шкоду.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі інциденту

Під час проведення рейду в акваторії озера Джаншейське, правоохоронці викрили чоловіка, який здійснював незаконний вилов риби. Згідно з інформацією поліції, правопорушник виловлював рибу з використанням сіток і маломірного човна, але без будь-яких дозвільних документів.

Що вилучили правоохоронці

Під час обшуку поліцейські вилучили три сітки, плавзасіб та 128 одиниць різних видів риби, включаючи карасі, сазани, окуні та камбали. За результатами експертизи було встановлено, що загальна сума завданого державі збитку становить майже 290 тисяч гривень.

Яке покарання

Після зібрання достатньо доказів правопорушення, поліцейські висунули обвинувачення щодо незаконного зайняття рибним промислом, яке завдало істотної шкоди. Справу направлено до суду, де підсудний був визнаний винним та засуджений до сплати штрафу в розмірі 25,5 тисяч гривень. Він також повинен відшкодувати заподіяні збитки державі. Крім того, суд вирішив конфіскувати речові докази, такі як сітки, човен і улов, на користь держави.

Нагадаємо, в Одеській області викрили чоловіка, який займався незаконним виловом риби. Своїми діями горе-браконьєр завдав шкоди державі у понад 300 тисяч гривень.

Також ми писали, що в Одеській області фахівці рибоохоронного патруля викрили браконьєрів, які займалися незаконним виловом риби на озері Кагул та річці Турунчук. Загальна сума завданих державі збитків становить понад двісті тисяч гривень.