Более 300 тысяч гривен за незаконную рыбалку в Одесской области

Изъятая рыба у браконьера. Фото: Нацполиция

В Одесской области мужчина получил приговор за незаконный лов рыбы. Правонарушителя приговорили к штрафу и обязали возместить причиненный государству ущерб.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Во время проведения рейда в акватории озера Джаншейское, правоохранители разоблачили мужчину, который совершал незаконный лов рыбы. Согласно информации полиции, правонарушитель вылавливал рыбу с использованием сеток и маломерной лодки, но без каких-либо разрешительных документов.

Что изъяли правоохранители

В ходе обыска полицейские изъяли три сетки, плавсредство и 128 единиц различных видов рыбы, включая караси, сазаны, окуни и камбалы. По результатам экспертизы было установлено, что общая сумма нанесенного государству ущерба составляет около 290 тысяч гривен.

Какое наказание

После собрания достаточно доказательств правонарушения, полицейские предъявили обвинение в незаконном занятии рыбным промыслом, которое нанесло существенный ущерб. Дело направлено в суд, где подсудимый был признан виновным и приговорен к уплате штрафа в размере 25,5 тысячи гривен. Он также должен возместить причиненный ущерб государству. Кроме того, суд решил конфисковать вещественные доказательства, такие как сетки, лодка и улов в пользу государства.

Напомним, в Одесской области разоблачили мужчину, который занимался незаконным отловом рыбы. Своими действиями горе-браконьер нанес ущерб государству более чем в 300 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Одесской области специалисты рыбоохранного патруля разоблачили браконьеров, занимавшихся незаконным отловом рыбы на озере Кагул и реке Турунчук. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более двухсот тысяч гривен.