У заповідній зоні на Одещині рибалка наловив на 300 тисяч гривень
В Одеській області викрили чоловіка, який займався незаконним виловом риби. Своїми діями горе-браконьєр завдав шкоди державі у понад 300 тисяч гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління національної поліції в Одеській області.
Деталі інциденту
37-річний мешканець села Приморське Лиманської територіальної громади без відповідного дозволу вирушив на риболовлю у заповідну зону на озері Джаншейське.
Йому вдалося виловити забороненими знаряддями 140 рибин, серед яких були сазани, карасі та плітки.
Яке покарання загрожує
Наразі у чоловіка вилучили речові докази, а його самого взяли під варту. Йому загрожує покарання за ч. 1 249 статті Кримінального кодексу України, що передбачає ув'язнення до трьох років. Слідство триває.
Нагадаємо, Спеціалізована екологічна прокуратура повідомила про підозру директору підприємства у незаконному зайнятті рибним промислом та зловживанні повноваженнями. Внаслідок злочину проти довкілля державі заподіяно на 3,3 млн грн шкоди.
Зазначимо, набрали чинності оновлені Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, які були схвалені Міністерством юстиції України за дорученням Міністерства агропромислової політики. Ці правила вперше оновлюються з 1998 року.
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