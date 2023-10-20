У заповідній зоні на Одещині рибалка наловив на 300 тисяч гривень

Вилучена риба у браконьєра. Фото: Нацполіція

В Одеській області викрили чоловіка, який займався незаконним виловом риби. Своїми діями горе-браконьєр завдав шкоди державі у понад 300 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі інциденту

37-річний мешканець села Приморське Лиманської територіальної громади без відповідного дозволу вирушив на риболовлю у заповідну зону на озері Джаншейське.

Йому вдалося виловити забороненими знаряддями 140 рибин, серед яких були сазани, карасі та плітки.

Яке покарання загрожує

Наразі у чоловіка вилучили речові докази, а його самого взяли під варту. Йому загрожує покарання за ч. 1 249 статті Кримінального кодексу України, що передбачає ув'язнення до трьох років. Слідство триває.

Нагадаємо, Спеціалізована екологічна прокуратура повідомила про підозру директору підприємства у незаконному зайнятті рибним промислом та зловживанні повноваженнями. Внаслідок злочину проти довкілля державі заподіяно на 3,3 млн грн шкоди.

Зазначимо, набрали чинності оновлені Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, які були схвалені Міністерством юстиції України за дорученням Міністерства агропромислової політики. Ці правила вперше оновлюються з 1998 року.