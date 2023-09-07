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"Рибалка на три мільйони": на Одещині незаконно виловлювали біоресурси

7 вересня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Рибалка на три мільйони": на Одещині незаконно виловлювали біоресурси
Виловлювання рапанів. Фото: ілюстративне / google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Спеціалізована екологічна прокуратура повідомила про підозру директору підприємства у незаконному зайнятті рибним промислом та зловживанні повноваженнями. Внаслідок злочину проти довкілля державі заподіяно 3,3 млн грн шкоди.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Незаконний вилов водних ресурсів

Слідство встановило, що підприємство діяло на підставі дозволу на спеціальне використання водних ресурсів для промислового вилову рапанів та чорноморських калканів в акваторії Чорного моря в Одеській області протягом декількох років.

У липні 2020 року дозвіл на вилов було анульовано Чорноморським рибоохоронним патрулем. Проте директор підприємства, не дотримуючись закону, надалі організував незаконний вилов риби та морепродуктів, яких вдалося виловити понад 132 тонни рапанів та 3,8 тонни чорноморських калканів протягом пів року.

Виловлені морепродукти. Фото: Офіс генерального прокурора
Запаковані біоресурси. Фото: Офіс генерального прокурора

В результаті цього злочину державі заподіяно шкоду на суму понад 3,3 млн грн. Наразі вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу та арешту майна підозрюваного і підприємства для компенсації завданих збитків.

Нагадаємо, набрали чинності оновлені Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, які були схвалені Міністерством юстиції України за дорученням Міністерства агропромислової політики. Ці правила вперше оновлюються з 1998 року.

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