На Одещині затримали рибного браконьєра

Виловлена браконьєрами риба. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

В Одеській області затримали рибного браконьєра. Чоловік незаконно виловив бичків майже на 800 тисяч гривень.

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

Читайте також:

За інформацією прикордонників, на Тилігульському лимані, неподалік села Кошари, виявили чоловіка, який ловив рибу забороненими для любительського рибальства знаряддями лову.

Що вилучили

У чоловіка з собою було 2 ятери бичкові, якими він наловив 21 кг (501 штуки) бичка. Збитки державі становлять 783 564 гривень. Заборонені знаряддя лову, а також водні біоресурси вилучено та передано на відповідальне зберігання підприємству до рішення суду.

Яке покарання загрожує

На горе-браконьєра склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Йому загрожує штраф до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Більше новин для рибалок

З метою збереження природного багатства та створення оптимальних умов для розмноження чорноморських кефалей Державне агентство рибництва встановило обмеження на комерційний та любительський вилов цих видів риб у Чорному морі та причорноморських лиманах. Заборона діятиме з 20 серпня до 10 вересня.

Нагадаємо, в Одеській області затримали незаконних рибалок, які завдали державі збитків на майже 200 тисяч гривень. Браконьєри на Дунаї виловили червонокнижну осетрову рибу.