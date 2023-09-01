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На Одещині затримали рибного браконьєра: яке покарання загрожує

1 вересня 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали рибного браконьєра
Виловлена браконьєрами риба. Фото: Одеський рибоохоронний патруль
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали рибного браконьєра. Чоловік незаконно виловив бичків майже на 800 тисяч гривень.

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі. 

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За інформацією прикордонників, на Тилігульському лимані, неподалік села Кошари, виявили чоловіка, який ловив рибу забороненими для любительського рибальства знаряддями лову. 

Що вилучили

У чоловіка з собою було 2 ятери бичкові, якими він наловив 21 кг (501 штуки) бичка. Збитки державі становлять 783 564 гривень. Заборонені знаряддя лову, а також водні біоресурси вилучено та передано на відповідальне зберігання підприємству до рішення суду. 

Яке покарання загрожує

На горе-браконьєра склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Йому загрожує штраф до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Більше новин для рибалок

З метою збереження природного багатства та створення оптимальних умов для розмноження чорноморських кефалей Державне агентство рибництва встановило обмеження на комерційний та любительський вилов цих видів риб у Чорному морі та причорноморських лиманах. Заборона діятиме з 20 серпня до 10 вересня.

Нагадаємо, в Одеській області затримали незаконних рибалок, які завдали державі збитків на майже 200 тисяч гривень. Браконьєри на Дунаї виловили червонокнижну осетрову рибу.

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