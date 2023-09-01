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На Одесчине задержали рыбного браконьера: какое наказание грозит

1 сентября 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали рыбного браконьера
Выловленная браконьерами рыба. Фото: Одесский рыбоохранный патруль
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержан рыбный браконьер. Мужчина незаконно выловил бычков почти на 800 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

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По информации пограничников, на Тилигульском лимане, недалеко от села Кошары, обнаружили мужчину, который ловил рыбу запрещенными для любительского рыболовства орудиями ловли.

Что изъяли

У мужчины с собой было 2 ятера бычка, которыми он наловил 21 кг (501 штуки) бычка. Ущерб государству составляет 783 564 гривен. Запрещенные орудия ловли, а также водные биоресурсы изъяты и переданы на ответственное хранение предприятию до решения суда.

Какое наказание грозит

На горе-браконьера составили протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Ему грозит штраф до тридцати необлагаемых минимумов граждан.

Больше новостей для рыбаков

В целях сохранения природного богатства и создания оптимальных условий для размножения черноморских кефалей Государственное агентство рыбоводства установило ограничение на коммерческий и любительский отлов этих видов рыб в Черном море и причерноморских лиманах. Запрет будет действовать с 20 августа по 10 сентября.

Напомним, в Одесской области задержали незаконных рыбаков, нанесших государству ущерб на почти 200 тысяч гривен. Браконьеры на Дунае выловили краснокнижную осетровую рыбу.

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