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Хотіли "нажитися" на рибі: на Одещині затримали браконьєрів

28 серпня 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
на Одещині затримали браконьєрів
Виловлена риба у човні. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали незаконних рибалок, які завдали державі збитків на майже 200 тисяч гривень. Браконьєри на Дунаї виловили червонокнижну осетрову рибу.

Про це проінформували у пресслужбі Ізмаїльського прикордонного загону. 

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Що виловили браконьєри

Неподалік міста Вилкове горе-рибалкам вдалося виловити декілька кілограмів риби. Сума збитків оцінюється в 192 000 гривень.

"Підійшовши катером до човна правопорушників, охоронці державного кордону виявили в човні чотири виловлені севрюги", — йдеться у повідомленні прикордонників. 

Всю рибу в живому вигляді випустили в природне середовище існування, тобто в річку Дунай. Сітки завдовжки 320 метрів та плавзасіб типу "Каюк" вилучено до рішення суду.

Яке покарання загрожує

Обом чоловікам повідомили про підозру за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 249 ККУ "Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом", прикордонники направили повідомлення до Нацполіції та проінформували рибоохороний патруль. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років. 

Більше новин для рибалок

Нагадаємо, з метою збереження природного багатства та створення оптимальних умов для розмноження чорноморських кефалей, Державне агентство рибництва встановило обмеження на комерційний та любительський вилов цих видів риб у Чорному морі та причорноморських лиманах. Заборона діятиме з 20 серпня до 10 вересня.

Також ми писали, що в Україні вперше за 20 років оновили Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря. Новий документ спрямований як на раціональне використання водних біоресурсів, так і недопущення заподіяння шкоди екосистемам.

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