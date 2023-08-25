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На Одещині браконьєр заподіяв шкоди на понад 300 тисяч: подробиці

25 серпня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині браконьєр заподіяв шкоди на понад 300 тисяч: подробиці
Рибак незаконно виловлював біоресурси. Фото: Державна екологічна інспекція південно-західного округу
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Співробітники відділу водної поліції Білгород-Дністровського районну виявили порушення норм природоохоронного законодавства на березі Дністровського лиману. Рибак поблизу села Шабо заподіяв шкоди на понад 300 тисяч гривень.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція південно-західного округу. 

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Під час виявлення порушення було затримано громадянина, який здійснював незаконний вилов водних біоресурсів, використовуючи три сітки для лову риби в брід. Ці дії були вчинені без відповідного дозволу від компетентних органів.

В ході перевірки було виявлено, що порушник виловив 44 штуки сріблястого карася, 137 таранів, 32 кефалі гостроніс, 4 лобана, 2 лящі, 3 окуні та 3 оселедці.

Незаконно виявлена риба. Фото: Державна екологічна інспекція південно-західного округу. 
Незаконно виявлена риба. Фото: Державна екологічна інспекція південно-західного округу

В результаті таких незаконних дій був заподіяний збиток, оцінений у розмірі 364,4 тисячі гривень. За цим фактом був складений протокол про адміністративне правопорушення, а всі необхідні матеріали будуть передані до суду для подальшого розгляду.

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Нагадаємо, з метою збереження природного багатства та створення оптимальних умов для розмноження чорноморських кефалей, Державне агентство рибництва встановило обмеження на комерційний та любительський вилов цих видів риб у Чорному морі та причорноморських лиманах. Заборона діятиме з 20 серпня до 10 вересня.

Також ми писали, що в Україні вперше за 20 років оновили Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря. Новий документ спрямований як на раціональне використання водних біоресурсів, так і недопущення заподіяння шкоди екосистемам.

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