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В Одесской области браконьер причинил вред более чем на 300 тысяч: подробности

25 августа 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области браконьер причинил вред более чем на 300 тысяч: подробности
Рыбак незаконно вылавливал биоресурсы. Фото: Государственная экологическая инспекция юго-западного округа
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сотрудники отдела водной полиции Белгород-Днестровского района обнаружили нарушение норм природоохранного законодательства на берегу Днестровского лимана. Рыбак вблизи села Шабо причинил ущерб более чем на 300 тысяч гривен.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция юго-западного округа.

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При обнаружении нарушения был задержан гражданин, который осуществлял незаконный отлов водных биоресурсов, используя три сетки для ловли рыбы в брод. Эти действия были совершены без разрешения компетентных органов.

В ходе проверки было обнаружено, что нарушитель выловил 44 штуки серебристого карася, 137 таранов, 32 кефаля остронос, 4 лобана, 2 леща, 3 окуни и 3 сельди.

Незаконно обнаружена рыба. Фото: Государственная экологическая инспекция юго-западного округа.
Незаконно обнаруженная рыба. Фото: Государственная экологическая инспекция юго-западного округа

В результате таких незаконных действий был причинен ущерб, оцененный в размере 364,4 тысяч гривен. По этому факту был составлен протокол об административном правонарушении, а все необходимые материалы будут переданы в суд для дальнейшего разбирательства.

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Напомним, с целью сохранения природного богатства и создания оптимальных условий для размножения черноморских кефалей, Государственное агентство рыбоводства установило ограничение на коммерческий и любительский отлов этих видов рыб в Черном море и причерноморских лиманах. Запрет будет действовать с 20 августа по 10 сентября.

Также мы писали, что в Украине впервые за 20 лет обновили правила промышленного рыболовства в бассейне Черного моря. Новый документ нацелен как на рациональное использование водных биоресурсов, так и на недопущение причинения вреда экосистемам.

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