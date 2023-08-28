в Одесской области задержали браконьеров

Хотели "нажиться" на рыбе: на Одесчине задержали браконьеров
В Одесской области задержаны незаконные рыбаки, нанесшие государству ущерб на почти 200 тысяч гривен. Браконьеры на Дунае выловили краснокнижную осетровую рыбу.
Об этом сообщили в пресс-службе Измаильского пограничного отряда.
Выловившие браконьеры
Недалеко от города Вилково горе-рыболовам удалось выловить несколько килограммов рыбы. Сумма ущерба оценивается в 192 000 гривен.
"Подойдя по катеру к лодке правонарушителей, охранники государственной границы обнаружили в лодке четыре выловленных севрюги", — говорится в сообщении пограничников.
Всю рыбу в живом виде выпустили в природную среду обитания, то есть в реку Дунай. Сетки длиной 320 метров и плавсредство типа "Каюк" изъяты до решения суда.
Какое наказание грозит
Оба мужчины сообщили о подозрении по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 249 УК "Незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом", пограничники направили сообщение в Нацполицию и проинформировали рыбоохранный патруль. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Больше новостей для рыбаков
Напомним, с целью сохранения природного богатства и создания оптимальных условий для размножения черноморских кефалей, Государственное агентство рыбоводства установило ограничение на коммерческий и любительский отлов этих видов рыб в Черном море и причерноморских лиманах. Запрет будет действовать с 20 августа по 10 сентября.
Также мы писали, что в Украине впервые за 20 лет обновили правила промышленного рыболовства в бассейне Черного моря. Новый документ направлен как на рациональное использование водных биоресурсов, так и на недопущение причинения вреда экосистемам.