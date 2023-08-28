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Хотели "нажиться" на рыбе: на Одесчине задержали браконьеров

28 августа 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
в Одесской области задержали браконьеров
Выловленная рыба в лодке. Фото: Измаильский пограничный отряд
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержаны незаконные рыбаки, нанесшие государству ущерб на почти 200 тысяч гривен. Браконьеры на Дунае выловили краснокнижную осетровую рыбу.

Об этом сообщили в пресс-службе Измаильского пограничного отряда.

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Недалеко от города Вилково горе-рыболовам удалось выловить несколько килограммов рыбы. Сумма ущерба оценивается в 192 000 гривен.

"Подойдя по катеру к лодке правонарушителей, охранники государственной границы обнаружили в лодке четыре выловленных севрюги", — говорится в сообщении пограничников.

Всю рыбу в живом виде выпустили в природную среду обитания, то есть в реку Дунай. Сетки длиной 320 метров и плавсредство типа "Каюк" изъяты до решения суда.

Какое наказание грозит

Оба мужчины сообщили о подозрении по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 249 УК "Незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом", пограничники направили сообщение в Нацполицию и проинформировали рыбоохранный патруль. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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Напомним, с целью сохранения природного богатства и создания оптимальных условий для размножения черноморских кефалей, Государственное агентство рыбоводства установило ограничение на коммерческий и любительский отлов этих видов рыб в Черном море и причерноморских лиманах. Запрет будет действовать с 20 августа по 10 сентября.

Также мы писали, что в Украине впервые за 20 лет обновили правила промышленного рыболовства в бассейне Черного моря. Новый документ направлен как на рациональное использование водных биоресурсов, так и на недопущение причинения вреда экосистемам.

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