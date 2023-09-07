"Рыбалка на три миллиона": в Одесской области незаконно вылавливали биоресурсы

Вылавливание рапанов. Фото: иллюстративный / google

Специализированная экологическая прокуратура сообщила о подозрении директору предприятия в незаконном занятии рыбным промыслом и злоупотреблении полномочиями. В результате преступления против окружающей среды государству причинено 3,3 млн грн ущерба.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Незаконный отлов водных ресурсов

Следствие установило, что предприятие действовало на основании разрешения на специальное использование водных ресурсов для промышленного отлова рапанов и черноморских калканов в акватории Черного моря в Одесской области в течение нескольких лет.

В июле 2020 года разрешение на отлов было аннулировано Черноморским рыбоохранным патрулем. Однако директор предприятия, не соблюдая закон, в дальнейшем организовал незаконный лов рыбы и морепродуктов, которых удалось выловить более 132 тонн рапанов и 3,8 тонн черноморских калканов в течение полугода.

Выловленные морепродукты. Фото: Офис генерального прокурора

Упакованные биоресурсы. Фото: Офис генерального прокурора

В результате этого преступления государству причинен ущерб на сумму более 3,3 млн грн. Решается вопрос о применении меры пресечения и аресте имущества подозреваемого и предприятия для компенсации нанесенного ущерба.

Напомним, вступили в силу обновленные Правила промышленного рыболовства в бассейне Черного моря, одобренные Министерством юстиции Украины по поручению Министерства агропромышленной политики. Эти правила впервые обновляются с 1998 года.