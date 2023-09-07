"Рыбалка на три миллиона": в Одесской области незаконно вылавливали биоресурсы
Специализированная экологическая прокуратура сообщила о подозрении директору предприятия в незаконном занятии рыбным промыслом и злоупотреблении полномочиями. В результате преступления против окружающей среды государству причинено 3,3 млн грн ущерба.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Незаконный отлов водных ресурсов
Следствие установило, что предприятие действовало на основании разрешения на специальное использование водных ресурсов для промышленного отлова рапанов и черноморских калканов в акватории Черного моря в Одесской области в течение нескольких лет.
В июле 2020 года разрешение на отлов было аннулировано Черноморским рыбоохранным патрулем. Однако директор предприятия, не соблюдая закон, в дальнейшем организовал незаконный лов рыбы и морепродуктов, которых удалось выловить более 132 тонн рапанов и 3,8 тонн черноморских калканов в течение полугода.
В результате этого преступления государству причинен ущерб на сумму более 3,3 млн грн. Решается вопрос о применении меры пресечения и аресте имущества подозреваемого и предприятия для компенсации нанесенного ущерба.
Напомним, вступили в силу обновленные Правила промышленного рыболовства в бассейне Черного моря, одобренные Министерством юстиции Украины по поручению Министерства агропромышленной политики. Эти правила впервые обновляются с 1998 года.