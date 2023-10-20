В заповедной зоне на Одесчине рыбак наловил на 300 тысяч гривен

Удалена рыба у браконьера. Фото: Нацполиция

В Одесской области разоблачили мужчину, который занимался незаконным отловом рыбы. Своими действиями горе-браконьер нанес ущерб государству более чем в 300 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

37-летний житель села Приморское Лиманской территориальной громады без соответствующего разрешения отправился на рыбалку в заповедную зону на озере Джаншейское.

Ему удалось выловить запрещенными орудиями 140 рыб, среди которых были сазаны, караси и плотвы.

Какое наказание грозит

У мужчины изъяли вещественные доказательства, а его самого взяли под стражу. Ему грозит наказание по ч. 1249 статьи Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает заключение до трех лет. Следствие продолжается.

Напомним, Специализированная экологическая прокуратура сообщила о подозрении директору предприятия в незаконном занятии рыбным промыслом и злоупотреблении полномочиями. В результате преступления против окружающей среды государству причинен на 3,3 млн грн ущерб.

Отметим, вступили в силу обновленные Правила промышленного рыболовства в бассейне Черного моря, одобренные Министерством юстиции Украины по поручению Министерства агропромышленной политики. Эти правила впервые обновляются с 1998 года.