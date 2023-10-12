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Завдав пів мільйона збитків: на Одещині затримали горе-рибалку

12 жовтня 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали горе-рибалку
Вилучена у браконьєра риба. Фото: Державна екологічна інспекція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області виявили браконьєра, який займався незаконним виловом риби на річці Турунчук. Місцевий мешканець завдав шкоди державі в сумі понад пів мільйона гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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За інформацією правоохоронців, чоловік забороненим знаряддям виловив 230 рибин різних видів, а саме: 

  • карасів,
  • сазанів,
  • щук,
  • окунів.

За попередніми підрахунками, завдані збитки становлять 556,3  тисячі гривень. Деталі встановлюються.

Яке покарання загрожує

На горе-рибалку складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Йому загрожує штраф до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знаряддя лову. 

Нагадаємо, Спеціалізована екологічна прокуратура повідомила про підозру директору підприємства у незаконному зайнятті рибним промислом та зловживанні повноваженнями. Внаслідок злочину проти довкілля державі заподіяно на 3,3 млн грн шкоди.

Зазначимо, набрали чинності оновлені Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, які були схвалені Міністерством юстиції України за дорученням Міністерства агропромислової політики. Ці правила вперше оновлюються з 1998 року.

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