На Одещині затримали горе-рибалку

Вилучена у браконьєра риба. Фото: Державна екологічна інспекція

В Одеській області виявили браконьєра, який займався незаконним виловом риби на річці Турунчук. Місцевий мешканець завдав шкоди державі в сумі понад пів мільйона гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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За інформацією правоохоронців, чоловік забороненим знаряддям виловив 230 рибин різних видів, а саме:

карасів,

сазанів,

щук,

окунів.

За попередніми підрахунками, завдані збитки становлять 556,3 тисячі гривень. Деталі встановлюються.

Яке покарання загрожує

На горе-рибалку складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Йому загрожує штраф до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знаряддя лову.

Нагадаємо, Спеціалізована екологічна прокуратура повідомила про підозру директору підприємства у незаконному зайнятті рибним промислом та зловживанні повноваженнями. Внаслідок злочину проти довкілля державі заподіяно на 3,3 млн грн шкоди.

Зазначимо, набрали чинності оновлені Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, які були схвалені Міністерством юстиції України за дорученням Міністерства агропромислової політики. Ці правила вперше оновлюються з 1998 року.