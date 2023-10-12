Завдав пів мільйона збитків: на Одещині затримали горе-рибалку
В Одеській області виявили браконьєра, який займався незаконним виловом риби на річці Турунчук. Місцевий мешканець завдав шкоди державі в сумі понад пів мільйона гривень.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
За інформацією правоохоронців, чоловік забороненим знаряддям виловив 230 рибин різних видів, а саме:
- карасів,
- сазанів,
- щук,
- окунів.
За попередніми підрахунками, завдані збитки становлять 556,3 тисячі гривень. Деталі встановлюються.
Яке покарання загрожує
На горе-рибалку складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Йому загрожує штраф до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знаряддя лову.
Нагадаємо, Спеціалізована екологічна прокуратура повідомила про підозру директору підприємства у незаконному зайнятті рибним промислом та зловживанні повноваженнями. Внаслідок злочину проти довкілля державі заподіяно на 3,3 млн грн шкоди.
Зазначимо, набрали чинності оновлені Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, які були схвалені Міністерством юстиції України за дорученням Міністерства агропромислової політики. Ці правила вперше оновлюються з 1998 року.