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Нанес полмиллиона ущерба: в Одесской области задержали горе-рыбака

12 октября 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали горе-рыболов
Изъята у браконьера рыба. Фото: Государственная экологическая инспекция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области обнаружили браконьера, занимавшегося незаконным выловом рыбы на реке Турунчук. Местный житель нанес ущерб государству в сумме более полумиллиона гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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По информации правоохранителей, мужчина запрещенным орудием выловил 230 рыб разных видов, а именно:

  • карасов,
  • сазанов,
  • щук,
  • окуней.

По предварительным подсчетам, нанесенный ущерб составляет 556,3 тысячи гривен. Подробности устанавливаются.

Какое наказание грозит

На горе-рыбака составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Ему грозит штраф до ста двадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией орудия лова.

Напомним, Специализированная экологическая прокуратура сообщила о подозрении директору предприятия в незаконном занятии рыбным промыслом и злоупотреблении полномочиями. В результате преступления против окружающей среды государству причинен на 3,3 млн грн ущерб.

Отметим, вступили в силу обновленные Правила промышленного рыболовства в бассейне Черного моря, одобренные Министерством юстиции Украины по поручению Министерства агропромышленной политики. Эти правила впервые обновляются с 1998 года.

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