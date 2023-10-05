На Одещині затримали рибних браконьєрів

Поліція вилучила виловлену рибу. Фото: Нацполіція

В Одеській області поліцейські викрили браконьєрів, які займалися незаконним виловом риби. Чоловіки завдали збитків державі понад пів мільйона гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, чоловіки під час риболовлі використовували заборонені засоби, а саме човен та сітки.

Яку рибу виловили браконьєри

Правопорушникам вдалося виловити майже 70 кілограмів риби, серед яких були:

карасі;

щуки;

окуні;

коропи.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловікам повідомили про підозру за незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Цей злочин карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 17 тис. до 51 тис. грн, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, Спеціалізована екологічна прокуратура повідомила про підозру директору підприємства у незаконному зайнятті рибним промислом та зловживанні повноваженнями. Внаслідок злочину проти довкілля державі заподіяно на 3,3 млн грн шкоди.

Зазначимо, набрали чинності оновлені Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, які були схвалені Міністерством юстиції України за дорученням Міністерства агропромислової політики. Ці правила вперше оновлюються з 1998 року.