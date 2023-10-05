В Одесской области задержали рыбных браконьеров

Полиция изъяла выловленную рыбу. Фото: Нацполиция

В Одесской области полицейские разоблачили браконьеров, занимавшихся незаконным выловом рыбы. Мужчины нанесли ущерб государству более полумиллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, мужчины во время рыбалки использовали запрещенные средства, а именно: лодку и сетку.

Какую рыбу выловили браконьеры

Правонарушителям удалось выловить почти 70 килограммов рыбы, среди которых:

караси;

щуки;

окуни;

карпы.

Какое наказание грозит

Мужчинам сообщили о подозрении за незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом. Это преступление карается штрафом от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 17 тыс. до 51 тыс. грн, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, Специализированная экологическая прокуратура сообщила о подозрении директору предприятия в незаконном занятии рыбным промыслом и злоупотреблении полномочиями. В результате преступления против окружающей среды государству причинен на 3,3 млн грн ущерб.

Отметим, вступили в силу обновленные Правила промышленного рыболовства в бассейне Черного моря, одобренные Министерством юстиции Украины по поручению Министерства агропромышленной политики. Эти правила впервые обновляются с 1998 года.