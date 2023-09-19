Ловив на 150 метрову сітку: на Одещині затримали рибалку

Лов риби на сітку. Фото: google

Сьогодні, 19 вересня, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища виявили порушника. Чоловік використовував заборонені знаряддя для лову риби.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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Незаконний лов риби

Чоловік використовував 3 сітки, кожна з яких була довжиною 150 метрів, а також гумовий костюм для незаконного вилову водних біоресурсів на озері Ялпуг, що розташоване біля села Плавні в Одеській області.

У результаті незаконної діяльності порушника було виловлено 81 особину різних видів риби, включаючи карасів, таранів, судака, плоскирку та сазана. Загальна вага захопленої риби становила 9 кілограмів.

За попередніми розрахунками, сума завданого збитку при цьому порушенні складала 156 247 гривень.

Незаконно виловлена риба. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Стосовно порушника був складений протокол згідно з частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), заборонені знаряддя для лову були вилучені, а всі необхідні матеріали будуть передані до судових органів для подальшого розгляду цієї справи.

Нагадаємо, Спеціалізована екологічна прокуратура повідомила про підозру директору підприємства у незаконному зайнятті рибним промислом та зловживанні повноваженнями. Внаслідок злочину проти довкілля державі заподіяно 3,3 млн грн шкоди.

Зазначимо, набрали чинності оновлені Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, які були схвалені Міністерством юстиції України за дорученням Міністерства агропромислової політики. Ці правила вперше оновлюються з 1998 року.