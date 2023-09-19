Ловил на 150 метровую сетку: в Одесской области задержали рыбалку

Ловля рыбы на сетку. Фото: google

Сегодня, 19 сентября, государственные инспекторы по охране окружающей среды обнаружили нарушителя. Мужчина использовал запрещенные орудия для ловли рыбы.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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Мужчина использовал 3 сетки, каждая из которых была длиной 150 метров, а также резиновый костюм для незаконного отлова водных биоресурсов на озере Ялпуг, расположенном возле села Плавное в Одесской области.

В результате незаконной деятельности нарушителя был выловлен 81 особь разных видов рыбы, включая карасей, таранов, судака, плоскирку и сазана. Общий вес увлеченной рыбы составлял 9 килограммов.

По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба при этом нарушении составляла 156 247 гривен.

Незаконно выловленная рыба. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Относительно нарушителя был составлен протокол согласно части 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), запрещенные орудия для ловли были изъяты, а все необходимые материалы будут переданы в судебные органы для дальнейшего рассмотрения этого дела.

Напомним, Специализированная экологическая прокуратура сообщила о подозрении директору предприятия в незаконном занятии рыбным промыслом и злоупотреблении полномочиями. В результате преступления против окружающей среды государству причинено 3,3 млн грн ущерба.

Отметим, вступили в силу обновленные Правила промышленного рыболовства в бассейне Черного моря, одобренные Министерством юстиции Украины по поручению Министерства агропромышленной политики. Эти правила впервые обновляются с 1998 года.