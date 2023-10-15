Наловили на 200 тисяч гривень: на Одещині затримали рибних браконьєрів

Незаконний вилов. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

В Одеській області фахівці рибоохоронного патруля викрили браконьєрів, які займалися незаконним виловом риби на озері Кагул та річці Турунчук. Загальна сума завданих державі збитків становить понад двісті тисяч гривень.

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

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"На озері Кагул були виявлені двоє чоловіків, які з човна використовували сітки для незаконного ловіння риби. За час їхньої незаконної діяльності їм вдалося добути 32 товстолоби та 80 лящів, а загальні збитки оцінюються у суму 248 336 гривень", — йдеться у повідомленні.

Яке покарання загрожує

Відразу після виявлення порушення була викликана слідчо-оперативна група. Слідчими відкрита кримінальна справа за статтею 249 Кримінального кодексу України. Вона передбачає штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк до 3 років, із конфіскацією знарядь та засобів промислу, а також усього добутого.

Крім того, на річці Турунчук затримано двох рибалок, які використовували заборонені знаряддя для ловіння раків.

Заборонені знаряддя для ловіння раків. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Нагадаємо, за вересень 2023 року фахівці рибоохоронного патруля викрили на водоймах Одеської області 61 порушення правил ловіння риби. Загальна сума завданих державі збитків становить понад мільйон гривень.

Також ми писали, спеціалізована екологічна прокуратура повідомила про підозру директору підприємства у незаконному зайнятті рибним промислом та зловживанні повноваженнями. Внаслідок злочину проти довкілля державі заподіяно 3,3 млн грн шкоди.



