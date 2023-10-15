Наловили на 200 тысяч гривен: в Одесской области задержали рыбных браконьеров

Незаконный улов. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

В Одесской области специалисты рыбоохранного патруля разоблачили браконьеров, занимавшихся незаконным выловом рыбы на озере Кагул и реке Турунчук. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более двухсот тысяч гривен.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

Читайте также:

"На озере Кагул были обнаружены двое мужчин, которые с лодки использовали сетки для незаконного лова рыбы. За время их незаконной деятельности им удалось добыть 32 толстолоба и 80 лещей, а общий ущерб оценивается в сумму 248 336 гривен", — говорится в сообщении.

Какое наказание грозит

Сразу после обнаружения нарушения была вызвана следственно-оперативная группа. Следователями возбуждено уголовное дело по статье 249 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает штраф от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет, с конфискацией орудий и средств промысла, а также всего добытого.

Кроме того, на реке Турунчук были задержаны два рыбака, которые использовали запрещенные орудия для лова раков.

Запрещены орудия для ловли раков. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Напомним, за сентябрь 2023 года специалисты рыбоохранного патруля разоблачили на водоемах Одесской области 61 нарушение правил рыбной ловли. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более миллиона гривен.

Также мы писали, специализированная экологическая прокуратура сообщила о подозрении директору предприятия в незаконном занятии рыбным промыслом и злоупотреблении полномочиями. В результате преступления против окружающей среды государству причинено 3,3 млн грн ущерба.