Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Наловили на 200 тысяч гривен: в Одесской области задержали рыбных браконьеров arrow

Наловили на 200 тысяч гривен: в Одесской области задержали рыбных браконьеров

15 октября 2023 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Наловили на 200 тысяч гривен: в Одесской области задержали рыбных браконьеров
Незаконный улов. Фото: Одесский рыбоохранный патруль
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области специалисты рыбоохранного патруля разоблачили браконьеров, занимавшихся незаконным выловом рыбы на озере Кагул и реке Турунчук. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более двухсот тысяч гривен.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

Читайте также:

"На озере Кагул были обнаружены двое мужчин, которые с лодки использовали сетки для незаконного лова рыбы. За время их незаконной деятельности им удалось добыть 32 толстолоба и 80 лещей, а общий ущерб оценивается в сумму 248 336 гривен", — говорится в сообщении.

Какое наказание грозит

Сразу после обнаружения нарушения была вызвана следственно-оперативная группа. Следователями возбуждено уголовное дело по статье 249 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает штраф от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет, с конфискацией орудий и средств промысла, а также всего добытого.

Кроме того, на реке Турунчук были задержаны два рыбака, которые использовали запрещенные орудия для лова раков.

Запрещены орудия для ловли раков. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Напомним, за сентябрь 2023 года специалисты рыбоохранного патруля разоблачили на водоемах Одесской области 61 нарушение правил рыбной ловли. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более миллиона гривен.

Также мы писали, специализированная экологическая прокуратура сообщила о подозрении директору предприятия в незаконном занятии рыбным промыслом и злоупотреблении полномочиями. В результате преступления против окружающей среды государству причинено 3,3 млн грн ущерба.

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Сегодня отопительный сезон не начнется: когда ждать тепла дома

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз