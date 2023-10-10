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Наловили риби на мільйон: скільки викрили браконьєрів на Одещині у вересні

10 жовтня 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Скільки порушень рибалки виявили на Одещині у вересні
Чоловік спіймав рибу. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

За вересень 2023 року фахівці рибоохоронного патруля викрили на водоймах Одеської області 61 порушення правил рибної ловлі. Загальна сума, завданих державі збитків, становить понад мільйон гривень.

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі. 

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Які саме порушення виявили

  • 25 грубих — за ч. 4 ст. 85 КУпАП, 
  • 16 — за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), 
  • 6 — за ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів), 
  • 5 — за ч. 1 ст. 85-1 КУпАП (виготовлення, збут чи зберігання заборонених знарядь добування водних біоресурсів, а також збут незаконно добутої продукції), 
  • 2 — ч. 5 за 85 КУпАП  (порушення правил здійснення інших видів спеціального використання об'єктів тваринного світу). 

"Оформлено 7 актів виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений.  
Вилучено 175 кг водних біоресурсів та 74 од. заборонених знарядь лову", — йдеться у повідомленні відомства. 

Зазначимо, що сума виписаних штрафів становить 7 914 гривень, однак загальні збитки складають 1 209 477 гривень. 

Нагадаємо, Спеціалізована екологічна прокуратура повідомила про підозру директору підприємства у незаконному зайнятті рибним промислом та зловживанні повноваженнями. Внаслідок злочину проти довкілля державі заподіяно на 3,3 млн грн шкоди.

Зазначимо, набрали чинності оновлені Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, які були схвалені Міністерством юстиції України за дорученням Міністерства агропромислової політики. Ці правила вперше оновлюються з 1998 року.

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