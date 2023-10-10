Скільки порушень рибалки виявили на Одещині у вересні

Чоловік спіймав рибу. Фото ілюстративне: google.com

За вересень 2023 року фахівці рибоохоронного патруля викрили на водоймах Одеської області 61 порушення правил рибної ловлі. Загальна сума, завданих державі збитків, становить понад мільйон гривень.

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

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25 грубих — за ч. 4 ст. 85 КУпАП,

16 — за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства),

6 — за ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів),

5 — за ч. 1 ст. 85-1 КУпАП (виготовлення, збут чи зберігання заборонених знарядь добування водних біоресурсів, а також збут незаконно добутої продукції),

2 — ч. 5 за 85 КУпАП (порушення правил здійснення інших видів спеціального використання об'єктів тваринного світу).

"Оформлено 7 актів виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений.

Вилучено 175 кг водних біоресурсів та 74 од. заборонених знарядь лову", — йдеться у повідомленні відомства.

Зазначимо, що сума виписаних штрафів становить 7 914 гривень, однак загальні збитки складають 1 209 477 гривень.

Нагадаємо, Спеціалізована екологічна прокуратура повідомила про підозру директору підприємства у незаконному зайнятті рибним промислом та зловживанні повноваженнями. Внаслідок злочину проти довкілля державі заподіяно на 3,3 млн грн шкоди.

Зазначимо, набрали чинності оновлені Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, які були схвалені Міністерством юстиції України за дорученням Міністерства агропромислової політики. Ці правила вперше оновлюються з 1998 року.