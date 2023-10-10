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Наловили рыбы на миллион: сколько разоблачили браконьеров на Одесчине в сентябре

10 октября 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сколько нарушений рыбака обнаружили на Одесщине в сентябре
Мужчина поймал рыбу. Фото иллюстративное: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

За сентябрь 2023 года специалисты рыбоохранного патруля разоблачили на водоемах Одесской области 61 нарушение правил рыбной ловли. Общая сумма, нанесенного государству ущерба, составляет более миллиона гривен.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

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Какие именно нарушения обнаружили

  • 25 грубых — по ч. 4 ст. 85 КУоАП,
  • 16 — по ч. 3 ст. 85 КУоАП (нарушение правил рыболовства),
  • 6 — по ст. 88-1 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов),
  • 5 — по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП (изготовление, сбыт или хранение запрещенных орудий извлечения водных биоресурсов, а также сбыт незаконно добытой продукции),
  • 2 — ч. 5 за 85 КУоАП (нарушение правил осуществления других видов специального использования объектов животного мира).

"Оформлено 7 актов обнаружения и изъятия имущества, собственник которого не установлен.
Изъято 175 кг водных биоресурсов и 74 ед. запрещенных орудий лова", — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что сумма выписанных штрафов составляет 7 914 гривен, однако общий ущерб составляет 1 209 477 гривен.

Напомним, Специализированная экологическая прокуратура сообщила о подозрении директору предприятия в незаконном занятии рыбным промыслом и злоупотреблении полномочиями. В результате преступления против окружающей среды государству причинен на 3,3 млн грн ущерб.

Отметим, вступили в силу обновленные Правила промышленного рыболовства в бассейне Черного моря, одобренные Министерством юстиции Украины по поручению Министерства агропромышленной политики. Эти правила впервые обновляются с 1998 года.

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