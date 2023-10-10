Сколько нарушений рыбака обнаружили на Одесщине в сентябре

Мужчина поймал рыбу. Фото иллюстративное: google.com

За сентябрь 2023 года специалисты рыбоохранного патруля разоблачили на водоемах Одесской области 61 нарушение правил рыбной ловли. Общая сумма, нанесенного государству ущерба, составляет более миллиона гривен.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

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25 грубых — по ч. 4 ст. 85 КУоАП,

16 — по ч. 3 ст. 85 КУоАП (нарушение правил рыболовства),

6 — по ст. 88-1 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов),

5 — по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП (изготовление, сбыт или хранение запрещенных орудий извлечения водных биоресурсов, а также сбыт незаконно добытой продукции),

2 — ч. 5 за 85 КУоАП (нарушение правил осуществления других видов специального использования объектов животного мира).

"Оформлено 7 актов обнаружения и изъятия имущества, собственник которого не установлен.

Изъято 175 кг водных биоресурсов и 74 ед. запрещенных орудий лова", — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что сумма выписанных штрафов составляет 7 914 гривен, однако общий ущерб составляет 1 209 477 гривен.

Напомним, Специализированная экологическая прокуратура сообщила о подозрении директору предприятия в незаконном занятии рыбным промыслом и злоупотреблении полномочиями. В результате преступления против окружающей среды государству причинен на 3,3 млн грн ущерб.

Отметим, вступили в силу обновленные Правила промышленного рыболовства в бассейне Черного моря, одобренные Министерством юстиции Украины по поручению Министерства агропромышленной политики. Эти правила впервые обновляются с 1998 года.