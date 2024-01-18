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На Одесчине задержали рыбных браконьеров — сколько нанесли государству ущерба

18 января 2024 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На Одесчине задержали рыбных браконьеров — сколько нанесли государству ущерба
Правоохранители изъяли рыбу. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области разоблачили на водоемах трех браконьеров. Преступники ловили рыбу на Озерах Путрине и Ялпуг.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Чем занимались браконьеры

Житель Яськовской громады на лодке с помощью ятра выловил 230 рыб разных видов, среди которых караси, сазаны, щуки, толстолобы и густеры.

Еще двое злоумышленников задержаны на озере Ялпуг. Жители Сафьяновской громады сетками наловили 65 рыбин, среди которых щуки, карпы, окуни, тарани, караси, лещи и толстолобы. Своими действиями мужчины нанесли государству ущерб в 710 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

Всем браконьерам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до трех лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Кабинете Министров рассказали, как ловить рыбу в Украине зимой, не нарушая правила. Иначе предусмотрены штрафы до более чем 5 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Украине зимой предусмотрены штрафы для предприятий, учреждений, организаций по благоустройству, которые должны чистить снег на территориях, на которые распространяется их ответственность. Известно, как именно будут наказывать нарушителей этой зимой.

Добавим, в Одесской области мужчина получил приговор за незаконный лов рыбы. Правонарушителя приговорили к штрафу и обязали возместить причиненный государству ущерб.

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