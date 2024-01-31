В Одесской области задержали рыбного браконьера — сколько нанес государству ущерб

Правоохранители задержали рыбалку с отловом. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

В Измаильском районе правоохранители разоблачили браконьера. Мужчина занимался незаконным отловом рыбы на озере Катлабуг.

Об этом сообщил Одесский рыбоохранный патруль.

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Чем занимался браконьер

Местный житель на лодке с помощью ятра выловил запрещенными средствами более 30 кг рыбы, среди которых: толстолоб, сазан, белый амур, карась, судак и тарань. Своими действиями он нанес ущерб государству более чем в 120 тысяч гривен.

Что изъяли во время обыска

три лесные сетки,

10 рачительных ятеров.

Какое наказание грозит

На нарушителя составлен протокол по ст. 85 ч. 4 КупАП (грубое нарушение Правил рыболовства — рыболовство с применением запрещенных орудий лова). Он должен возместить ущерб в полном размере и уплаты штрафа — до 90 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, в Кабинете Министров рассказали, как ловить рыбу в Украине зимой, не нарушая правила. Иначе предусмотрены штрафы до более чем 5 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Украине зимой предусмотрены штрафы для предприятий, учреждений, организаций по благоустройству, которые должны чистить снег на территориях, на которые распространяется их ответственность. Известно, как именно будут наказывать нарушителей этой зимой.