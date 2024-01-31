В Одесской области задержали рыбного браконьера — сколько нанес государству ущерб
В Измаильском районе правоохранители разоблачили браконьера. Мужчина занимался незаконным отловом рыбы на озере Катлабуг.
Об этом сообщил Одесский рыбоохранный патруль.
Чем занимался браконьер
Местный житель на лодке с помощью ятра выловил запрещенными средствами более 30 кг рыбы, среди которых: толстолоб, сазан, белый амур, карась, судак и тарань. Своими действиями он нанес ущерб государству более чем в 120 тысяч гривен.
Что изъяли во время обыска
- три лесные сетки,
- 10 рачительных ятеров.
Какое наказание грозит
На нарушителя составлен протокол по ст. 85 ч. 4 КупАП (грубое нарушение Правил рыболовства — рыболовство с применением запрещенных орудий лова). Он должен возместить ущерб в полном размере и уплаты штрафа — до 90 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Напомним, в Кабинете Министров рассказали, как ловить рыбу в Украине зимой, не нарушая правила. Иначе предусмотрены штрафы до более чем 5 тыс. гривен.
Также мы писали, что в Украине зимой предусмотрены штрафы для предприятий, учреждений, организаций по благоустройству, которые должны чистить снег на территориях, на которые распространяется их ответственность. Известно, как именно будут наказывать нарушителей этой зимой.
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